هاميلتون: لا أخشى الموت وأشعر أنني سائق أفضل مما كنت بعمر الـ 22

قال بطل العالم السباعي لويس هاميلتون أنه يشعر الآن بأنه سائق أفضل مما كان في عمر الـ 22، لا سيما بعد تجاوزه الصعوبات التي عانى منها في بداية مسيرته، وعلى رأسها الاكتئاب المبكر.

كشف سائق مرسيدس الحالي والذي سينتقل إلى صفوف فيراري بدءًا من 2025 أنه لم يكن من السهل التأقلم مع الضغطوطات في عالم السباقات وكذلك الصعوبات التي واجهها في المدرسة والتي أدّت إلى معاناته من الاكتئاب في سن صغيرة.

حيث قال: "مررت بأوقات صعبة للغاية في العشرينات من عمري، عانيت من مشاكل الصحة العقلية طوال حياتي. أما الاكتئاب، فقد بدأ في وقت مبكر للغاية، أعتقد عندما كنت في سن الـ 13. ضغطوطات التسابق كذلك كانت صعبة للغاية. لم يكن لدي من أتحدث معه".

وأضاف: "تتعلم الكثير من الأشياء من عائلتك، حيث تبدأ بملاحظة الأنماط من حيث ردود الفعل تجاه بعض الأمور وكيف يمكنك تغيير ذلك. إذ أن الأمور التي كان تجعلني غاضبًا في الماضي لم تعد تفعل ذلك الآن. بت أكثر نضجًا بكثير".

وتابع: "بصراحة، أشعر بصحة أفضل من أي وقت مضى. أنا في موقع جيد للغاية جسديًا وذهنيًا. أوقات ردود فعلي ما تزال أسرع من معظم المراهقين. أعتقد بأنني الآن سائق أفضل مما كانت عندما كنت بعمر الـ 22".

وعند سؤاله إذا ما كان يخشى الموت، قال هاميلتون: "لا. ولكننا ما نزال سائقين يسابقون على سرعات جنونية وعليك أن تتعامل مع الأمر بجدية. لذلك أكون واعيًا للوقت الذي أمضيه مع عائلتي، مع أمي، لأنه لا شيء مضمون".