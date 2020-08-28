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هاميلتون: لا أحد يدفع بيريللي لتقديم إطارات أفضل سوى السائقين

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هاميلتون: لا أحد يدفع بيريللي لتقديم إطارات أفضل سوى السائقين

قال لويس هاميلتون أن لا أحد "يدفع بيريللي" لتقديم إطارات أفضل في بطولة العالم للفورمولا واحد سوى السائقين، حيث كشف رومان غروجان أنّ جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى تباحثت مؤخّرًا المشكلة مع الصانع الإيطاليّ.

بعد سيطرته على مجريات سباق إسبانيا، طالب هاميلتون بيريللي بتطوير بنية إطارات أقوى لموسم 2022 تسمح بتفادي العمل على إدارة عمر الإطارات كونه يشعر بأنّ المشجّعين لا يرغبون برؤية ذلك.

وسُئِل هاميلتون عن تلك التعليقات قبيل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري في سبا، إلى جانب قدر الضغط الذي يُمكنه هو وجمعيّة السائقين توليده حيال المسألة.

وقال البريطاني أنّ السائقين "يتذمّرون على الدوام من الإطارات ولا يُمكنهم الضغط عليها بشكلٍ متواصل"، وهو ما يعتبره عاملًا في افتقار الفورمولا واحد للتسابق المتقارب.

وقال: "عندما كانت هناك معركة إطارات في السابق، فقد كانت السيارات أخفّ حينها. لكن كانت هناك شركتان تدفعان بعضهما البعض إلى الحدود القصوى، أمّا في الوقت الحاضر فلا أحد يدفع بيريللي سوانا".

وأضاف: "لكن علينا أن نكون حذرين للغاية كونه لا يجب علينا إزعاج بيريللي. لكنّنا نُحاول أن نكون بنّائين ونتناقش معها".

وأردف: "عندما ننظر إلى رسالة الأهداف الأخيرة، فلم تكن قريبة مطلقًا ممّا تمّ تحقيقه، لم يكن فيها أيّة مساهمات من السائقين ولم تكن تستجيب لما طالبنا به لعدّة أعوام".

وأكمل: "لذا فإنّ ما تُحاول جمعيّة السائقين تحقيقه هو محاولة الوصول إلى السبب الجذريّ".

ثمّ تابع: "وأحد الأسباب وراء ذهابي إلى باريس لذلك الاجتماع كان لمساعدتهم، قلت حينها: عليكم تشريك السائقين، لسنا نعمل ضدّكم، نحن جزء من الرياضة ونريد المساعدة على جعلها رائعة. أعتقد بأنّهم رحّبوا بذلك حينها وأعتقد بأنّهم يُحاولون الآن جعل الاتّفاق على أهداف الإطارات أفضل".

وأردف: "لكنّنا نتوجّه إلى عام 2022، أحبّذ شخصيًا إجراء المزيد من وقفات الصيانة، أعتقد بأنّ هذه السباقات ذات الوقفة الواحدة ليست رائعة".

وواصل شرحه بالقول: "إطارات هايبر-سوفت التي كانت لدينا كانت الأفضل على صعيد التماسك. لذا نريد ذلك المستوى من التماسك لفترة طويلة".

وأضاف: "لا نريد أن ترتفع حرارته بشكلٍ مفرط كي نواصل الضغط ودفع هذه السيارات إلى تسابق متقارب والإقدام على محاولات تجاوز، وهو ما قد يتطلّب منا عدّة لفّات في بعض الأحيان".

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من جانبه قال غروجان رئيس جمعيّة السائقين أنّه نقل إحباط السائقين حيال الإطارات الحاليّة إلى بيريللي خلال جائزة إسبانيا الكبرى.

وقال الفرنسيّ: "رأيت تعليقات هاميلتون في الأخبار، وكنت سعيدًا جدًا لأنّه دفع تلك النقلة إلى الأمام وواصل الضغط من أجل الحصول على منتجٍ أفضل".

وأضاف: "خضنا محادثات مع بيريللي من خلال محادثة فيديو للسائقين في إسبانيا، وعبّرنا عن رغبتنا في الحصول على إطارات أفضل، ونريد إطارات أكثر أمانًا".

ثمّ تابع: "كوننا لاحظنا عددًا من المشاكل في سيلفرستون في السباق الأوّل. سننتظر ونرى، نضغط بقوّة من أجل الحصول على منتجٍ أفضل".

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