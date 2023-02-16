هاميلتون: لاشيء سيوقفني عن الكلام حول المسائل الهامة في الفورمولا واحد

عدلت "فيا" القوانين الرياضية شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم بحيث تم منع السائقين من الإدلاء بتصريحات سياسية، دينية أو شخصية خلال السباقات دون إذن مسبق من الهيئة الحاكمة.

لكن هذه الخطوة لاقت اعتراضات من عدة سائقين عبروا عن قلقهم حيال عدم القدرة على إلقاء الضوء على المسائل الهامة.

وضمن معرض كلامه على هامش إطلاق سيارة مرسيدس دبليو14، أكد هاميلتون أنه سيتكلم عن المسائل الهامة بالرغم من قوانين "فيا".

فقال: "ذلك لا يفاجئني، لكن لا شيء سيمنعني من الكلام حول الأمور التي تثير اهتمامي والمشاكل الموجودة".

وأكمل: "أشعر أن الرياضة ما زالت مسؤولية عبر الكلام حول ما يجري ورفع الوعي حول المسائل الهامة، بشكل خاص أثناء سفرنا إلى مناطق متعددة".

وأردف: "لذا، لم يتغير أي شيء بالنسبة لي".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وكان محمد بن سُليّم رئيس "فيا" قد صرح سابقاً بأن لا يريد من السائقين تحويل الفورمولا واحد إلى "منصة للأجندات الشخصية"، بينما نفى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن الهيئة الحاكمة "تكمم أفواه السائقين".

لكن التغييرات في القوانين تعني بأن السائقين قد يواجهون عقوبات إن تم خرقها فيما يتعلق بالتصريحات السياسية.

وحين سُئِل إن كان مستعداً لتلقي عقوبة من "فيا" لقاء أية تصريحات مستقبلية، رد هاميلتون: "أعتقد أنه سيكون من السخيف القول بأنني أريد تلقي نقاط عقوبة إضافية لقاء الكلام".

وأكمل: "لكنني سأواصل التعبير عن أفكاري. ما زالت لدينا هذه المنصة وهناك الكثير من الأمور التي تحتاج لمزيد من الكلام".

واختتم: "الدعم من ستيفانو (دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا واحد) كان رائعاً. أعتقد أن جميع السائقين يقفون مع حرية التعبير".