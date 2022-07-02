هاميلتون: "كنت أنافس على الصفّ الأوّل" حتّى اللفّة الأخيرة في تصفيات سيلفرستون

أكمل سائق مرسيدس التصفيات خامسًا على أرضه بالرغم من تحقيقه لزمنٍ مبكّرٍ وضعه على الصفّ الأوّل في بداية القسم الثالث.

لكنّ هاميلتون اعترف بأنّه خسر بعد أن خفّف سرعته في لفّته ما قبل الأخيرة في القسم الثالث من أجل شحن بطاريته، لكنّ حدّة الأمطار ازدادت في لفّته الأخيرة.

وقال في هذا الصدد: "كنّا ننافس على الصفّ الأوّل في الأمطار، وامتدّ ذلك حتّى اللفّة الأخيرة، لكن طُلب مني أن أخفّف سرعتي وأن أنتظر اللفّة الأخيرة، لكنّ الأمطار ازدادت. لذا لم نكن محظوظين".

وأكمل: "أردت الحصول على وضع الطاقة الأعلى في اللفّة الأخيرة، وقمت بشحن البطاريّة وكلّ تلك الأمور، لكنّ حدّة الأمطار ازدادت".

وأردف: "كنت آمل تحقيق نتيجة قويّة لأنّ لدينا هذه الجماهير المدهشة وفجأة كنت في دائرة المنافسة وكان شعورًا رائعًا".

وواصل حديثه بالقول: "أعتقد بأنّني كنت بصدد تحسين زمني بعُشرين من الثانية، لذا خففت سرعتي من أجل الضغط في اللفّة التالية، لكنّ ذلك لم يحدث".

ثمّ تابع: "خسرنا الحرارة في الإطارات خلال لفّة التبريد".

وبالرغم من ثقته في التأهّل في مركزٍ أفضل، لا يزال هاميلتون متفائلًا حيال تواجده ضمن دائرة المنافسة مع ريد بُل وفيراري، حتى بالرغم من أنّه يشعر بأنّ المنافسة على الفوز قد تكون صعبة.

وقال: "سيجعل ذلك الوضع أصعب غدًا، لكن لا تزال لدينا سيارة سباقٍ جيّدة وسنُواصل العمل. ليس هذا أسوأ مركزٍ للانطلاق منه، وكنت لأكون سعيدًا جدًا به في السباقات الماضية".

وأكمل: "لكن بالطبع هذه جائزة بريطانيا الكبرى وأنت تأمل بحقيق نتيجة أفضل. أعتقد بأنّني كنت أسير نحو ذلك، لكنّنا سنُحاول تقديم شيء مميّزٍ غدًا".

وأردف: "لا أعلم إن كنّا سنكون قادرين على المنافسة على الفوز، تبدو ريد بُل سريعة جدًا في الأجواء الجافة، سرعاتهم عالية على الخطوط المستقيمة والمنعطفات عالية السرعة كونهم لا يُعانون من الارتدادات والقفزات، خاصة في المنعطفات التي يبتعدون فيها".

وأكمل: "كانت وتيرة سباقنا أفضل قليلًا بالأمس، لا أزال أعتقد بأنّهم أمامنا قليلًا، لكن سنرى. آمل أن نكون أقرب على صعيد وتيرة السباق بالمقارنة مع السباق الماضي، ولو كنّا كذلك فسيكون بوسعي التشبّث معهم وربّما تحقيق بعض التقدّم. لذا سأكون عدائيًا غدًا".