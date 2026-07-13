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هاميلتون: كنت أسرع من أنتونيللي صاحب 19 عامًا في انطلاقة سباق سيلفرستون!

رد لويس هاميلتون بطريقة فكاهية على التعليقات التي أشارت إلى أن ردود أفعاله أصبحت أبطأ بسبب تقدمه في العمر خلال عطلة نهاية أسبوع سيلفرستون، مؤكدًا أنه كان أسرع من كيمي أنتونيللي عند انطلاقة جائزة بريطانيا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

جمع لويس هاميلتون، الذي حصد 156 نقطة خلال موسم 2025 الصعب بعد انتقاله إلى فيراري، ما يقارب بالفعل إجمالي نقاطه من العام الماضي، بعدما وصل إلى 147 نقطة في أول تسعة سباقات من موسم 2026.

وحقق السائق البريطاني انطلاقة لافتة في موسمه الثاني مع فيراري، كما يعكس تفوقه بفارق 39 نقطة على زميله في الفريق شارل لوكلير تحسن مستواه بشكل واضح.

ولا يتأخر بطل العالم سبع مرات سوى بفارق 32 نقطة عن متصدر ترتيب بطولة السائقين أندريا كيمي أنتونيللي.

كما أصبح هاميلتون السائق الوحيد الذي أنهى جميع سباقات موسم 2026 حتى الآن. وأكمل السائق البريطاني ما مجموعه 559 لفة في السباقات التسعة التي أقيمت حتى الآن، وهو السائق الوحيد الذي سجل نقاطًا في جميع السباقات خلال الموسم حتى الآن.

وانتشر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر هاميلتون وهو يتحدث مع المشجعين في منطقة الضيافة الخاصة به هاوس44 خلال عطلة نهاية أسبوع سيلفرستون.

وخلال الحديث، تطرق النقاش إلى عمر هاميلتون (41 عامًا) وتأثير ذلك على أدائه داخل الحلبة.

ورد هاميلتون على هذه التعليقات بابتسامة قائلًا: "كل الادعاءات التي تقول أن ردود أفعالي أصبحت أبطأ هي محض هراء."

وأكمل: "بالأمس كنت أسرع من كيمي عند الانطلاقة، وهو يبلغ من العمر 19 عامًا فقط!".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

يشار إلى أن هاميلتون تحدث مؤخرًا عن التحديات التي تفرضها اللوائح التقنية الحالية في الفورمولا 1 على السائقين.

حيث قال سائق فيراري: "من الصعب جدًا على الجماهير أن تفهم هذا الأمر بالكامل، وبصراحة، من الصعب علينا نحن أيضًا فهمه". 

وأكمل: "لأن هدفك النهائي عندما تقود سيارة فورمولا 1 هو دفع السيارة إلى أقصى حدودها".

وأردف: "كلما اجتزت المنعطف بسرعة أكبر، فمن المفترض أن تكسب المزيد من الوقت مقارنة بمنافسيك. لكن مع النظام الحالي، فإن سعة البطارية محدودة". 

وتابع: "عندما لا تضغط على دواسة الوقود، فإنك تشحن البطارية، وعندما تضغط عليها فإنك تستخدم تلك الطاقة".

واسترسل: "لدينا طاقة أقل هذا العام لأن نظام إم جي يو-إتش الذي كنا نستخدمه العام الماضي تم الاستغناء عنه. وكان هذا النظام معقدًا بالفعل".

واستكمل: "لذلك، إذا اجتزت المنعطفات السريعة بثبات أكبر وكنت أسرع من خلال تحمل المزيد من المخاطر، فإنك تُعاقب بعد ذلك لأنك لم تخزن قدرًا كافيًا من الطاقة".

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