هاميلتون: "كلّ عطلة نهاية أسبوع بمثابة إنقاذٍ" بالنسبة لمرسيدس

بالكاد تمكّن هاميلتون من العبور إلى القسم الثاني من تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى بفارق 0.004 ثانية، لكنّه لم يتمكّن من العبور إلى القسم الثالث.

وجاء العلم الأحمر بعد الطلعة الأولى في القسم الثاني ليسمح للأمطار بالعودة وبالتالي تبديد أيّ فرصة للسائقين لتحسين أزمنتهم، وهو ما ترك هاميلتون في المركز الـ 13 خلف زميله راسل بمركزين.

وسجّلت هذه المناسبة الثانية في غضون أربعة سباقات التي يفشل فيها هاميلتون في العبور إلى القسم الثالث، بينما هذه المرّة الأولى منذ جائزة اليابان الكبرى 2012 التي تفشل فيها إحدى سيارتَي مرسيدس على الأقل في الوصول إلى القسم الثالث من التصفيات.

وقال البريطاني: "لم تكن حصّة رائعة، كانت مخيّبة بشكلٍ طبيعي. تصل إلى هنا مع بعض التفاؤل وتعلم أنّ الجميع يعمل بجهد في المصنع، لكنّ الأمور لا تسير على نحوٍ جيّد".

وأكمل: "ذلك محبط. أعتقد بأنّنا قدّمنا أداءً أقلّ من المستوى هذا اليوم. سنعمل بجدٍ في السباق القصير للتقدّم إلى الأمام".

وعندما سُئل إن كانت لديه فرصة للإنقاذ في السباق القصير، قال هاميلتون: "سنواصل العمل بجهد. كلّ عطلة نهاية أسبوع بمثابة إنقاذ".

وشُوهد هاميلتون وهو يتحدّث إلى توتو وولف مدير الفريق في المرآب بعد خروجه من القسم الثاني، لكنّه لم يرد الإفصاح عن فحوى تلك المحادثة.

وقال: "إنّها مسألة داخليّة، أحبّذ عدم الإفصاح عنها".