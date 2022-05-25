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هاميلتون: كلامي على اللاسلكي في إسبانيا ليس نابعاً من ذهنية "انهزامية"

قال لويس هاميلتون أن اقتراحه على اللاسلكي لفريقه مرسيدس بالانسحاب بهدف الحفاظ على وحدة الطاقة لم يكن نابعاً من ذهنية "انهزامية"، وذلك بعد الحادثة مع كيفن ماغنوسن التي أرجعته إلى آخر الترتيب.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون: كلامي على اللاسلكي في إسبانيا ليس نابعاً من ذهنية "انهزامية"

بدأ هاميلتون سباقه سادساً لكنه تراجع حتى آخر الترتيب بسبب حادثة اللفة الأولى مع ماغنوسن سائق هاس في المنعطف الرابع، أجبره لدخول منصة الصيانة.

مباشرة بعد العودة إلى المسار بالمركز 19، سُمع هاميلتون وهو يسأل مهندسه بيت بونينغتون إن كان يتوجب عليه الانسحاب وتوفير وحدة الطاقة، لكن مهندسه ردّ بأن الفريق يتوقع تحقيق مركز ثامن أو أكثر.

وأنهى البريطاني السباق بالمركز الخامس بعد أداء مثير للإعجاب، لم يخسر خلاله إلا مركزاً واحداً لصالح كارلوس ساينز سائق فيراري بسبب تسرب ماء في سيارته.

وحين سُئِل إن كان تعليقه ذاك نابعاً من طريقة تفكير انهزامية، ردّ هاميلتون: "الأمر لا يتعلق بذهنية انهزامية، كان الفارق حرفياً 30 ثانية".

وأشار إلى أنه لم يكن متأكداً من ضرورة "استهلاك محرك كامل والبقاء خارج مراكز النقاط، لأن الفريق في مرحلة ما قد يتلقى عقوبة على استعمال محرك إضافي".

وأوضح سائق مرسيدس أن معاناته للعودة إلى مراكز النقاط في جدة بعد الخروج من القسم الأول للتصفيات أظهرت له صعوبة استرداد المراكز في بعض الحالات.

فقال: "لا أعلم إن كانت لدينا مشكلة في الموثوقية. شاهدنا مثل هذه المشكلة في المراحل الأخيرة من السباق. لهذا فكرتُ في نفسي ربما يجب علينا الحفاظ على المحرك وتوفير جهودنا للمنافسة في سباق آخر".

وتابع: "لكنني مسرور لأننا لم نفعل ذلك، وهذا يُظهر أهمية عدم الاستسلام، وهذا ما قمت به".

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عودة هاميلتون القوية منحته الثقة بأن مرسيدس حققت خطوة كبيرة مع تحديثات سيارتها في برشلونة، وذلك بهدف تخفيف الارتدادات التي أعاقت الأداء لفترة طويلة.

فقال: "منذ السباق الأخير الموسم الماضي، باتت مهمتنا أصعب ضمن جميع النواحي. واجهنا صعوبات مع السيارة، إضافة إلى سوء حظ مع سيارة الأمان، لم يكن الحظ إلى جانبي مؤخراً".

وتابع: "لكننا نعود تدريجياً، ونواصل الضغط ولا نستسلم مطلقاً. بدء السباق بشكل إيجابي من ثم التعرض لمشكلة ومن ثم التراجع حتى آخر الترتيب والعودة مجدداً، هذا يمنحني شعوراً يماثل المواسم السابقة والسباقات الناجحة الماضية".

واختتم: "ذلك يمنحني شعوراً رائعاً".

كما أنه نشر تغريدة مساء يوم الاثنين للتأكيد على تفاؤله:

 

 

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