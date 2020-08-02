هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون

بالكاد تشبّث هاميلتون بالصدارة ليُحقّق فوزه السابع بجائزة بريطانيا الكبرى أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بعد انفجار الإطار الأماميّ الأيسر لسيارتَي مرسيدس في اللفّات الختاميّة.

وتصدّر البريطاني جميع اللفّات في سيلفرستون، بينما بقي بوتاس على مقربة منه إلى حين الدخول في المراحل الأخيرة، بينما تراجع فيرشتابن بعيدًا عنهما منذ البداية تقريبًا.

لكنّ إطار بوتاس انثقب مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية، قبل أن ينثقب إطار هاميلتون في اللفّة الأخيرة.

وقال البريطاني عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى ضغط سائقَي مرسيدس قبل تلك المشاكل: "كنّا نضغط بأقصى طاقة تقريبًا".

وأضاف: "من الواضح أنّ فالتيري كان يُلاحقني ويُحافظ على الفارق ثابتًا عند فلك 1.2 إلى ثانيتين. وفجأة تراجع إلى الخلف".

وأكمل: "تمكّنت من الحفاظ على وتيرة جيّدة وبدأ بالتراجع – أعتقد بأنّ الفارق بلغ 7 ثوانٍ في مرحلة ما، لست متأكّدًا ممّا حدث".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّه أطاح بإطاره الأماميّ الأيسر، أفترض ذلك، وبدأ أداؤه بالتراجع. لكن بالنسبة لي فقد كانت السيارة على ما يرام، لذا واصلت القيادة بوتيرة جيّدة".

وقال هاميلتون بأنّه في حين أمضى فيرشتابن أغلب السباق متأخّرًا عنهما، فإنّ حضوره كان يعني عدم خفض مرسيدس لطاقة سيارتَيها.

وقال: "تواجدت ريد بُل بتلك المقربة على صعيد الوتيرة، أعتقد بأنّ ذلك يعكس الحقيقة. لم يكن ذلك نتيجة خفضنا لطاقة محرّكاتنا أو أيّ شيء من ذاك القبيل".

وأكمل: "سيكون سباق الأسبوع المقبل متقاربًا على الأرجح".

من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه قد تمّ تحذير سائقَيه حيال إطاراتهما، لكنّه قال بأنّ الفريق لم يرد التدخّل في معركتهما على الفوز.

وقال: "كانا يدفعان بعضهما البعض، وربّما إلى مستوى يتجاوز ما نرغب فيه كفريق، لكنّني أعتقد بأنّك تحتاج للسماح لهما بالتسابق".

وأكمل: "حذّرناهما حيال حاجتهما لإيصال إطاراتهما إلى النهاية. كانا يعيان إمكانيّة خسارة المركزين الأوّل والثاني بسبب ثقب، وهما يملكان الكثير من الخبرة، لذا كان القرار يعود إليهما حالما يحصلان على جميع المعلومات منّا".

وأردف: "لا أريد التدخّل في التسابق. لا يُمكننا القول لبوتاس: خفّف سرعتك، وواصل ببطء لإكمال السباق من دون مشاكل، لم نرد فعل ذلك".

واختتم بالقول: "مهما كان سبب الثقب، فإنّ الإطار الأماميّ الأيسر قد أُجهد بقوّة بالتأكيد، فضلًا عن الأشلاء، لذا يغمرني الفضول لمعرفة ما سيُظهر تحليل بيريللي وأنا متأكّدٌ من أنّهم سيتّخذون القرارات المناسبة".