فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

"هاميلتون كان يشك بوجود مؤامرة" –روزبرغ يشرح كيف خرجت المنافسة بينه وبين هاميلتون عن السيطرة في مرسيدس

تحظى المنافسة بين نيكو روزبرغ ولويس هاميلتون في الفورمولا 1 بتغطية واسعة، لكن بطل العالم لموسم 2016 كشف عن تفاصيل جديدة بشأن مدى احتدام الصراع بينهما في مرسيدس.

منشور: 14-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري ونيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك ماوجر

عندما انضم لويس هاميلتون إلى نيكو روزبرغ في مرسيدس لموسم 2013 من بطولة الفورمولا 1، بدت القصة أشبه بنهاية سعيدة، إذ تحول صديقان منذ فترة طويلة إلى زميلين في الفريق.

لكن علاقتهما الودية سرعان ما تدهورت، مع هيمنة مرسيدس على بطولة العالم خلال السنوات الأولى من حقبة المحركات الهجينة التوربينية اعتبارًا من عام 2014، وتحول المنافسة على الألقاب إلى صراع داخلي بين سائقي الفريق.

وظهرت أولى علامات التوتر مبكرًا، وتحديدًا خلال جائزة بلجيكا الكبرى عام 2014، عندما اصطدم السائقان في اللفة الثانية، بعدما حاول روزبرغ تجاوز هاميلتون من الجهة الخارجية لمنعطف "لي كومب"، واحتك جناحه الأمامي بالعجلة الخلفية اليسرى لزميله. وتعرضت السيارتان لأضرار، فيما خسر السائقان فرصة الفوز لصالح دانيال ريكاردو.

وقال روزبرغ خلال ظهوره في بودكاست "بيوند ذي غريد": "لم يكن الأمر مرتبطًا بحادثة واحدة، بل كان استمرارًا لمسار سلبي أخذنا تدريجيًا نحو التحول إلى عدوين داخل الفريق. إنها عملية تحدث خطوة بخطوة. وبالطبع، شهدت بعض التصاعدات الحادة في الطريق، لكنها كانت تتدهور بشكل متواصل، وتزداد سوءًا أكثر فأكثر، مع بعض المحطات الحادة بين الحين والآخر. هذه هي طبيعة ما حدث".

وكان التوتر واضحًا أيضًا في المدرجات. وأضاف روزبرغ: "لقد أنهى ذلك الحادث سباقه، ولذلك كانت عواقبه كبيرة جدًا. وكانت جميع الأنظار مسلطة علينا، لأننا كنا الاثنين فقط نتنافس على انتصارات السباقات والبطولة، وبالتالي كانت تداعيات الحادث كبيرة".

وتابع: "بدأ العالم بأسره يناقش ما حدث، وانفجرت الأمور في وجوهنا، وبدأ مشجعو لويس جميعًا بإطلاق صيحات الاستهجان ضدي. وكان ذلك صعبًا للغاية أيضًا، عندما تجد عددًا كبيرًا من المشجعين يطلقون صيحات الاستهجان ضدك، وهو ما بدأ هناك في سبا. كان التعامل مع ذلك صعبًا جدًا من الناحية الذهنية. أن تواجه كل هذا القدر من الكراهية أمر قاسٍ".

ومع تحول المنافسة الداخلية إلى مصدر ضرر للفريق، اتخذ مدير مرسيدس توتو وولف قرارًا جذريًا وغير متوقع قبل انطلاق موسم 2016، تمثل في إجراء تبادل بين الميكانيكيين والمهندسين العاملين على السيارتين.

واستعاد روزبرغ تلك الفترة قائلًا: "كان ذلك صعبًا. حدث الأمر ببساطة لأن الأوضاع داخل الفريق كانت تتدهور".

وأضاف: "بدأ جدار حقيقي يتشكل بين السيارتين، لأن الميكانيكيين أنفسهم بدأوا يتنافسون، وكذلك المهندسون. وعندما تبدأ بملاحظة ذلك، وربما لا تعود بعض المعلومات تُتبادل بالشفافية والانفتاح نفسيهما كما كان يحدث سابقًا، لأن الميكانيكيين يريدون أن تفوز سيارتهم، والمهندسين يريدون الأمر نفسه لسيارتهم. الجميع شديد التنافسية، ويريدون أن يصبح سائقهم بطلًا".

وتابع: "ليس من الصحي للفريق أن تبدأ عملية تبادل المعلومات بالتراجع. فعندما لا تعود تتشارك المعلومات بالشكل الصحيح، فإنك لا تكون فريقًا حقيقيًا بعد الآن، وعندها يمكن للأمور أن تسوء بسرعة كبيرة".

وأكمل: "كان توتو مدركًا لذلك، ولذلك اتخذ قرارًا جذريًا للغاية، جاء بصورة مفاجئة وقوية، ومن دون أي تحذير لأي شخص، ثم أجرى عملية تبادل بين ميكانيكيينا. وكان ميكانيكي بمثابة عائلتي. لذلك دخلت إلى المرآب في ملبورن، خلال حصة التجارب الحرة يوم الجمعة، فوجدت عائلتي تعمل على سيارة لويس. وفكرت في البداية أنهم وضعوا سيارتي في الجهة الأخرى لسبب ما، ثم نظرت إلى رقم السيارة، فإذا بها سيارة لويس. فقلت لنفسي: ما الذي يحدث بحق السماء؟".

وأضاف: "وأصبح ميكانيكيو لويس بمثابة أعدائي. ربما أعبّر عن الأمر بصورة أكثر حدة مما ينبغي، لكنهم كانوا يريدون فوز لويس، وليس فوزي. لذلك لم يكونوا أعدائي بالمعنى الحرفي، بل كانوا منافسيّ. أصبح منافسيّ هم من يعملون على سيارتي، ويثبتون آخر برغي فيها قبل إخراجي إلى الحلبة. كان ذلك أمرًا غريبًا للغاية".

ومن المثير للاهتمام أن روزبرغ كان قد فاز بالسباقات الثلاثة الأخيرة من موسم 2015، كما أن التغييرات لم تمنعه من إحراز الفوز في الجولات الأربع الافتتاحية لموسم 2016، ليحقق سلسلة من سبعة انتصارات متتالية، وهو إنجاز لم يتمكن هاميلتون نفسه من تحقيقه على الإطلاق.

وقال روزبرغ: "لحسن الحظ بالنسبة إليّ، تمكنت من التأقلم بسرعة كبيرة. وأصبح ذلك الفريق عائلتي الجديدة، أو عائلتي الموسعة، ولذلك سارت الأمور بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "أما لويس، فقد واجه صعوبة أكبر. فكلما حدث شيء لم يكن في صالحه، كان يفكر مباشرة بوجود نوع من المؤامرة أو أمور من هذا القبيل. ولذلك واجه صعوبة أكبر قليلًا في البداية، وأضرّ بنفسه إلى حد ما خلال الجزء الأول من الموسم بسبب ذلك، لأن الجميع كانوا يُعاملون بالطريقة نفسها دائمًا، قدر الإمكان بطبيعة الحال".

لكن قرار وولف لم يمنع اندلاع المزيد من الأحداث الدرامية، إذ شهد موسم 2016 اصطدامين بارزين بين روزبرغ وهاميلتون. وفي نهاية المطاف، تمكن السائق الألماني من حسم لقبه العالمي الأول في الفورمولا 1 بفارق ضئيل، وهو لقبه الوحيد، قبل أن يعلن اعتزاله بعد خمسة أيام فقط.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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