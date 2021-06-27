هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

تقدّم فيرشتابن بفارق عشرين من الثانية على هاميلتون ليتأهّل أولًا في النمسا، ليدخل سائق مرسيدس سباق اليوم غير متأكد من فرصه للتقدم على الهولندي.

ليأتي سائق ريد بُل ويفرض سيطرة كاملة على مجريات السباق من بدايته وحتى نهايته، ويسجّل فوزه الرابع هذا الموسم ويعزّز من صدارته لترتيب البطولة إلى 18 نقطة.

وقد سُمع هاميلتون عبر اللاسلكي وهو يسأل فريقه إذا ما كان هنالك ما يمكن أن يفعله لتقليص الفارق مع غريمه الذي وصل في مرحلة ما إلى 17 ثانية قبل أن يتوقف بطل العالم سبع مرات متأخرًا ويستفيد من الإطارات الجديدة لتسجيل نقطة أسرع لفة في السباق.

"لقد كان سباقًا وحيدًا نوعًا ما اليوم" قال هاميلتون.

وأضاف: "كنت أحاول مجاراتهم اليوم، لكن السرعة التي تمتعوا بها كانت كبيرة، كان واضحًا أنهم أحرزوا بعض التقدم على مدار السباقات القليلة الماضية، حيث كان من المستحيل مجاراتهم اليوم".

وتابع: "لا أعلم أسباب خسارتنا للوقت على الدوام، لكنني يبدو بأن وتيرتهم على المسافات الطويلة باتت أفضل بعض الشيء، كما أنهم قادرون على مواصلة قطع تلك اللفات السريعة".

وأكمل: "من الواضح أننا نخسر على المقاطع المستقيمة، نخسر كثيرًا هناك، أو هذا ما أشعر به. لكن على أية حال، حصلنا اليوم على نقاط جيدة كفريق، وسنواصل الضغط في السباقات المقبلة".

وعند سؤاله عن شعوره في ظل ابتعاد فيرشتابن في الأمام ضمن معركة اللقب، قال هاميلتون أن سيحاول عدم شغل تفكيره بذلك.

"إنهم أسرع بطبيعة الحال، وليس هنالك الكثير لنفعله حيال ذلك" قال هاميلتون.

واختتم: "عليّ فقط الاستمرار في محاولة القيام بأفضل عمل ممكن في كل نهاية أسبوع".