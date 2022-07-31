هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر

حلّ سائق مرسيدس ثانيًا في سباق الأحد، وذلك بعد أن اصطفّ سابعًا بعد عطلٍ في نظام "دي آر اس" على سيارته في لفّته الأخيرة في القسم الثالث ما حرمه مجاراة زميله جورج راسل الذي أحرز قطب الانطلاق الأوّل.

وحلّ راسل ثالثًا، بينما أحرز ماكس فيرشتابن الفوز بالرغم من انطلاقه عاشرًا.

وقال بطل العالم سبع مرّات بعد السباق: "أعتقد بأنّ الأجواء الباردة صبّت في صالحنا أكثر قليلًا. لا يُمكنني تحديد السبب الدقيق وراء ذلك، لكنّنا ممتنون لذلك".

وأردف: "كنت آمل أن تمطر قرب النهاية كي أتمكّن من منافسة ماكس، لكنّ اللفّات لم تُسعفنا".

وأكمل: "لذا لو كنّا أفضل في التصفيات من دون مشكلة نظام دي آر اس لكنّا ضمن دائرة المنافسة على الفوز".

وواصل شرحه بالقول: "لكن مهم يكن، هذا هو المركز الثاني للسباق الثاني على التوالي، وأنا سعيدٌ حقًا بذلك. شكرًا لكلّ الجماهير على دعمها المدهش".

وأصبح هاميلتون سادسًا الآن في الترتيب العام على بُعد 10 نقاطٍ فقط عن كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، بينما تتأخّر مرسيدس بـ 30 نقطة فقط عن فيراري في بطولة الصانعين.

وقال هاميلتون أنّه لا يعلم من أين أتت سرعة فريقه اليوم الأحد، لكنّه أضاف: "كنت أعاني بالتأكيد في بداية السباق، لم أكن متأكّدًا من قدرتي على اللحاق بالشباب في الأمام".

وأكمل: "لكن بدأت أشعر بارتياحٍ أكبر بتوازن السيارة بشكلٍ تدريجي، وأصبح الوضع جيّدًا حقًا".

وأردف: "أريد الإشادة بالفريق على دفعه المتواصل وعدم الاستسلام طوال هذا العام حتّى الآن".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّنا نقلّص الفارق. إنّها لطريقة رائعة أن نتوجّه بها إلى العطلة الصيفيّة ونحن نعلم أنّ لدينا هذا الأداء. آمل أن نُنافس الشباب على الصدارة في النصف الثاني من الموسم".