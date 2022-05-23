هاميلتون: كان بوسعي منافسة سائقَي ريد بُل في سباق إسبانيا

جلبت مرسيدس مجموعة من التحديثات في برشلونة، لكن هاميلتون عانى خلال التصفيات بعض الشيء ليتأهل سادساً.

وتسببت الحادثة مع ماغنوسن خلال اللفة الأولى في دخول بطل العالم سبع مرات إلى منصة صيانة فريقه وخسارة ما يقارب خمسين ثانية خلف المتصدر في نهاية تلك اللفة.

وسأل هاميلتون فريقه على اللاسلكي إن كانت هناك جدوى من إكمال السباق، أي الانسحاب للحفاظ على المحرك، لكن مرسيدس ردت بالنفي مع احتمالية تحقيق المركز الثامن.

وهذا بالفعل ما حصل حيث شقّ البريطاني طريقه حتى المركز الخامس مع نهاية السباق، ولم يخسر إلا مركزاً واحداً فقط لصالح كارلوس ساينز في المراحل الأخيرة عندما تسبب تسرب للمياه في سيارته بإبطائه.

وشرح هاميلتون أن وتيرة السباق كانت "أفضل بكثير" على المسافات الطويلة بفضل التحديثات، وهذا ما جعله يفكر بقدرته على منافسة سائقَي ريد بُل اللذين حققا المركزين الأول والثاني.

فقال: "هذه علامة رائعة حقاً بأننا نسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "ليس لدي أي شكّ بأننا سنكون قادرين على منافسة فيراري وتحقيق الانتصارات، لأننا اليوم ولولا حادثة اللفة الأولى لكنت قادراً على منافسة ريد بُل".

وأردف: "هذا ما يمنحني أملاً كبيراً بأننا سننافس على الانتصارات في مرحلة ما".

بالمقابل، كشف سائق مرسيدس بأن السهام الفضية كانت "تجرب بعض الأمور" مع زميله جورج راسل، بالتالي "حقق نتيجة أفضل" في التصفيات، ما يعني أن هاميلتون "قد يستعمل تلك الأمور" في سباق موناكو المقبل.

وتمكن كذلك من إكمال عدة تجاوزات ضمن استراتيجية من ثلاث توقفات تضمنت قسماً أخيراً على إطارات "سوفت".

حيث تجاوز إستيبان أوكون، فالتيري بوتاس وساينز في تلك الفترة، قبل أن يخسر المركز الرابع لصالح سائق فيراري بسبب المشكلة سابقة الذكر.

ويشعر هاميلتون أنّ عودته القوية "أشبه بالفوز" بل في الحقيقة فإن شعوره "أفضل من الفوز، بسبب العودة من آخر الترتيب".

حيث كشف أن محادثة جمعته مع طفلة مصابة بسرطان في مراحله الأخيرة، يوم السبت، قد منحته الإلهام ليوم السباق.

فقال: "كانت هناك فتاة تكلمتُ معها يوم السبت، إيسلا ذات السنوات الخمس، كانت مصدر إلهامي، مصابة بمرض لا شفاء منه في مراحله الأخيرة، قالت لي يمكنك الفوز بسباق الغد من أجلي!".

واختتم: "قلتُ لا أعلم إن كان بوسعي الفوز بالسباق، لكنني سأقدم كل ما بوسعي. بالنسبة لي، كان ذلك الأداء بطعم الفوز، وقد أهديته لها".