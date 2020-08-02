فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي
من قبل:
, رئيس التحرير
02-08-2020

اعترف لويس هاميلتون بأنّ قلبه كاد أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارته الأمامي الأيسر خلال اللّفة الأخيرة من سباق جائزة بريطانيا الكبرى أثناء تصدّره للجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

انطلق هاميلتون من المركز الأوّل بعد لفته الرائعة في التجارب التأهيلية، حيث تصدّر جميع لفات السباق أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

ولكن الأخير الذي كان يحتلّ المركز الثاني عانى من ثقب في الإطار الأمامي الأيسر قبل 3 لفات من نهاية السباق أدّى به إلى خسارة مركزه وإنهائه للسباق في المركز الـ 11 بعد دخوله لمنطقة الصيانة.

وتمكّن هاميلتون من الفوز بالسباق بفارق 5.8 ثانية عن ماكس فيرشتابن.

"حتى تلك اللّفة الأخيرة، كان كُلّ شيء يسير بسلاسة نسبيًا" قال هاميلتون، مضيفًا "الشعور مع الإطارات كان رائعًا. كان فالتيري يُحاول الضغط بقوّة إذ كنت أقوم ببعض الإدارة للإطارات".

وأكمل "عندما علمت بأنّ إطار بوتاس انفجر، نظرت إلى إطار سيارتي وبدا كُلّ شيء على ما يُرام. كانت السيارة تنعطف من دون مشاكل. لذلك اعتقدت بأنني لن أتعرّض لهذه المشكلة".

وتابع قائلاً "حاولت التقليل من سرعتي خلال اللّفات الأخيرة ولكن فجأة انثقب إطار سيارتي. لقد لاحظت تحوّلاً في شكله. وهذا بالتأكيد أثّر على سرعة دقات قلبي إذ كان بالإمكان رؤية خروج الإطار من العجلة المعدنية".

وأكمل "حاولت القيادة على هذا الوضع محاولاً الحفاظ على السرعة لأنه في بعض الأحيان قد يطير الإطار ويكسر الجناح وجميع تلك الأشياء. كنت أصلي فقط لمحاولة الاستمرار وعدم الإبطاء كثيرًا من سرعتي".

واختتم "كنت قريبًا من عدم عبوري لآخر منعطفين ولكن الشكر لله نجحنا في ذلك. يا إلهي. بالتأكيد لم أختبر أيّ شيء من هذا القبيل من قبل خلال اللّفة الأخيرة. كاد قلبي أن يتوقف".

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

المقال السابق

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

المقال التالي

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
47د

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

أحدث الأخبار

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
47د

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

2
فورمولا 1

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

3
فورمولا 1

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

4
فورمولا 1

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

5
فورمولا 1

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

47د

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون
فورمولا 1

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي
فورمولا 1

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.