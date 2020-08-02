هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

انطلق هاميلتون من المركز الأوّل بعد لفته الرائعة في التجارب التأهيلية، حيث تصدّر جميع لفات السباق أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

ولكن الأخير الذي كان يحتلّ المركز الثاني عانى من ثقب في الإطار الأمامي الأيسر قبل 3 لفات من نهاية السباق أدّى به إلى خسارة مركزه وإنهائه للسباق في المركز الـ 11 بعد دخوله لمنطقة الصيانة.

وتمكّن هاميلتون من الفوز بالسباق بفارق 5.8 ثانية عن ماكس فيرشتابن.

"حتى تلك اللّفة الأخيرة، كان كُلّ شيء يسير بسلاسة نسبيًا" قال هاميلتون، مضيفًا "الشعور مع الإطارات كان رائعًا. كان فالتيري يُحاول الضغط بقوّة إذ كنت أقوم ببعض الإدارة للإطارات".

وأكمل "عندما علمت بأنّ إطار بوتاس انفجر، نظرت إلى إطار سيارتي وبدا كُلّ شيء على ما يُرام. كانت السيارة تنعطف من دون مشاكل. لذلك اعتقدت بأنني لن أتعرّض لهذه المشكلة".

وتابع قائلاً "حاولت التقليل من سرعتي خلال اللّفات الأخيرة ولكن فجأة انثقب إطار سيارتي. لقد لاحظت تحوّلاً في شكله. وهذا بالتأكيد أثّر على سرعة دقات قلبي إذ كان بالإمكان رؤية خروج الإطار من العجلة المعدنية".

وأكمل "حاولت القيادة على هذا الوضع محاولاً الحفاظ على السرعة لأنه في بعض الأحيان قد يطير الإطار ويكسر الجناح وجميع تلك الأشياء. كنت أصلي فقط لمحاولة الاستمرار وعدم الإبطاء كثيرًا من سرعتي".

واختتم "كنت قريبًا من عدم عبوري لآخر منعطفين ولكن الشكر لله نجحنا في ذلك. يا إلهي. بالتأكيد لم أختبر أيّ شيء من هذا القبيل من قبل خلال اللّفة الأخيرة. كاد قلبي أن يتوقف".