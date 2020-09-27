هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

تحديث: أقر المراقبون عقوبة 5 ثوانٍ على هاميلتون إثر تلك الواقعة

سجّل هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل رقم 96 في مسيرته من بوابة تصفيات سوتشي، متفوقًا على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل وزميله في مرسيدس فالتيري بوتاس.

لكن لوحظ إكمال هاميلتون لتدريبٍ على الانطلاقة عند نهاية مخرج خط الحظائر في الطريق إلى شبكة الانطلاق متجاوزًا منطقة المرور إلى المنعطف الأول.

ومن المسموح للسائقين إكمال تدريب على الانطلاقة فقط عند مخرج خط الحظائر لأسباب متعلقة بالسلامة إثر مخاوف حيال سرعة الاقتراب للسيارات القادمة من المنعطف الأول على المسار.

وقد أشار مدير السباقات مايكل ماسي يوم الخميس الماضي إلى المناطق التي من المسموح للسائقين بإكمال تدريب الانطلاقة خلالها.

وكتب ماسي في هذا الصّدد: "تدريبات الانطلاقة يتم القيام بها فقط في الجانب الأيمن بعد أضواء مخرج خط الحظائر، وللتخلص من الشك، يتضمن ذلك أي وقت يكون فيه مخرج خط الحظائر مفتوحًا للسباق. وعلى السائقين ترك مساحة كافية على جانبهم الأيسر لسائق آخر كي يمر".

وقد أكّد المراقبون بأنّ ما قام به هاميلتون قيد التحقيق لإكماله تدريبًا على الانطلاقة خارج المنطقة المحددة.

ويضع ذلك هاميلتون في خطر التعرض للعقوبة قُبيل انطلاق السباق حيث يأمُل معادلة رقم مايكل شوماخر القياسي لعدد مرات الفوز والبالغ 91 انتصارًا.