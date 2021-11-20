هاميلتون: قوانين التسابق "ليست واضحة" رغم اجتماع "فيا" المطوّل حول واقعة البرازيل

من جهته، يختلف فيرشتابن مع ذلك الرأي، حيث أوضح خلال اجتماع السائقين في قطر قُبيل سباق البطولة الأول على حلبة لوسيل الدولية - والذي من المعلوم بأنه استمرّ لأكثر من ساعة - بأن الوضع "كان في النهاية واضحًا للغاية".

وكان المراقبون قد رفضوا عقب واقعة ساو باولو طلب مرسيدس بحق مراجعة الحادثة، حيث صرّح فيرشتابن بأن الاجتماع الذي أقيم في قطر شهد "مشاركة السائقين برأيهم في المسألة ومن ثمّ شرح فيا لأسباب قرارها"، لكنّ سائقي الصدارة في البطولة انقسما في الرأي حول المسألة خلال تعليقاتهم التي تلت تصفيات جائزة قطر الكبرى اليوم السبت.

إذ وبعد تسجيله قطب الانطلاق الأول في قطر بفارق ضخم بلغ 0.563 ثانية أمام فيرشتاين، سُئِل هاميلتون إذا ما بات الآن واضحًا ما هو مقبول من القيادة الدفاعية بعد الاجتماع الأخير.

حيث ردّ قائلًا: "لا. الوضع ليس واضحًا. كل سائق أعتقد، بخلاف ماكس، كان يطلب صورة أوضح للقوانين".

وأضاف: "معظم السائقين كانوا يطلبون الوضوح، لكن الوضع لم يكن واضحًا للغاية".

وتابع: "من غير الواضح ماهية الحدود على المسار. فلم يعد ذلك مجرد الخط الأبيض، لذلك وعند التجاوز، سنهجم دون اعتبارات".

وأكمل: "نطلب فقط ثبات القوانين. لذا، وإن كان الوضع من السباق الأخير هو الصحيح، عندها ينبغي أن يكون كذلك لجميعنا ضمن تلك السيناريوهات، وتكون الأمور طبيعية حينها".

هذا وصرّح هاميلتون لاحقًا بأنه وفي حال دخل في منافسة جنبًا إلى جنب في سباق الغد، عندها سيتعامل مع أيّ وضع على أساس "أن ما حدث في السباق الأخير لا مشكلة فيه".

لكنه أوضح كذلك بأنه تم إعلام السائقين في الاجتماع بأن المراقبين المختلفين قد يحكمون على المسألة بشكل مختلف إذا ما تكرر ذات سيناريو البرازيل مجددًا.

"الوضع ليس واضحًا كما قلت. لقد قالوا بأنه سيكون مختلفًا مع اختلاف المراقبين" قال هاميلتون.

واختتم: "إذا ما تواجدت ضمن ذات السيناريو مثل الأسبوع الماضي، فستكون مقاربتي مختلفة - سنرى ما سيحدث".