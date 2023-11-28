هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
عبر لويس هاميلتون سائق مرسيدس عن قلقه من وتيرة ريد بُل المذهلة وما تحتاجه مرسيدس لإغلاق الفارق، بعد موسم هيمنت فيه العلامة النمساوية بالكامل مع نجمها ماكس فيرستابن، رغم أنها "لم تلمس السيارة" منذ شهر أغسطس الماضي.
عدا عن اقتراب شارل لوكلير سائق فيراري من فيرستابن في اللفة الافتتاحية، لكن فيرستابن سيطر على السباق الختامي في حلبة ياس مارينا، لينهي بفارق 17.993 ثانية أمام سائق فيراري.
من جهته، وبعد عدم تأهله من القسم الثاني للتصفيات، أكمل هاميلتون سباقه تاسعاً.
وأشار بطل العالم سبع مرات بإحباط إلى مقدار هيمنة ريد بُل الهائل، خاصة وأنها لم تدخل أية تحديثات على سيارتها منذ جولة هولندا في شهر أغسطس.
فقال: "ذلك ليس رائعاً. لقد حققت المركز التاسع؛ سباقان سيئان للغاية (السابع في لاس فيغاس)".
وأكمل: "فازت ريد بُل بفارق 17 ثانية من دون أن يلمسوا السيارة منذ أغسطس. بالتالي يمكنكم تخيل موقعهم العام المقبل… لقد كنت بطيئاً طوال السباق".
ومن المعروف بالفعل أن ريد بُل قد انتقلت مبكراً لتطوير سيارة الموسم المقبل.
وحين سُئِل من قبل "سكاي سبورتس" حول تعليقاته على موسم 2023 المنصرم، رد هاميلتون: "ليس لديّ الكثير لأقوله في الحقيقة. لم يكن موسماً رائعاً لنا. لا يمكننا استخلاص الكثير منه. حقيقةُ أننا كنا نحاول النجاة طوال الوقت… هذا كل ما هنالك".
ويرى هاميلتون أن هيمنة ريد بُل المذهلة رغم عدم تطوير السيارة منذ الصيف، أمراً مقلقاً للغاية.
فقال: "ذلك أمر مقلق بالتأكيد".
وأكمل: "لكننا تعلمنا الكثير حول سيارتنا، وخضنا الكثير من النقاشات حول ما نحتاجه. السؤال هل سنحقق ما نريده أم لا؟ سنرى".
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