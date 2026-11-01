فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون: قطب الانطلاق الأول الأول مع فيراري "يعيدني إلى ذكريات مشاهدة مايكل"

يقول بطل العالم سبع مرات إن قطب الانطلاق الأول الذي حققه في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى يمثل مكافأة على "الثقة" التي أظهرها فيراري تجاهه.

منشور: 01-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بات بإمكان لويس هاميلتون أخيرًا القول إنه حقق قطب الانطلاق الأول مع ثلاثة فرق مختلفة، بعدما منحه أداء مذهل في التصفيات اليوم المركز الأول على شبكة انطلاق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى غدًا، ليكون أول قطب انطلاق أول له في سباق جائزة كبرى مع فيراري. وقال بطل العالم سبع مرات إن هذه اللحظة أعادته إلى ذكريات مشاهدة مايكل شوماخر وهو يهيمن مع الفريق الإيطالي.

وتفوّق هاميلتون على زميله السابق جورج راسل بفارق 0.009 ثانية فقط، بينما أكمل شارل لوكلير ثلاثية المراكز الأولى بسيارة فيراري الأخرى.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب التصفيات، اعترف هاميلتون بأن فترة طويلة مرت منذ آخر مرة حقق فيها قطب الانطلاق الأول، إلى درجة أنه بالكاد يتذكرها.

وقال: "مر وقت طويل منذ أن جلست في هذا المكان، على ما أعتقد. لا أتذكر حقًا آخر مرة حققت فيها قطب الانطلاق الأول. لقد كانت رحلة طويلة منذ انطلاق مشواري مع فيراري، بكل ما شهدناه خلالها من تحديات وتقلبات صعودًا وهبوطًا".

وأوضح هاميلتون أن هذه النتيجة تمثل مكافأة على الثقة التي وضعها فيراري فيه، وأنها تحمل قيمة إضافية بالنظر إلى تاريخ الفريق مع شوماخر.

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بإيماني بهذا الفريق، وبالفرصة التي يمنحني إياها، وبالثقة والإيمان اللذين وضعهما فيّ أيضًا. إنه شعور رائع أن أتمكن من مكافأتهم بتحقيق قطب الانطلاق الأول".

وأكمل: "أما تحقيق أول قطب انطلاق أول لي مع فيراري، يا إلهي، فهذا يعيدني مباشرة إلى ذكريات مشاهدة مايكل وهو يحصد كل تلك الأقطاب ويحقق كل تلك الانتصارات عندما كان مع فيراري. إنها لحظة مميزة جدًا جدًا".

وحقق شوماخر خمسة من ألقابه العالمية السبعة مع فيراري بين عامي 2000 و2004. وتمكن هاميلتون لاحقًا من معادلة رقمه القياسي بحصد لقبه العالمي السابع في عام 2020 مع مرسيدس.

وجاء قطب الانطلاق الأول اليوم بعد يوم جمعة صعب، اضطر خلاله هاميلتون إلى التوقف على الحلبة أثناء التجارب الحرة الثانية، ما حرمه من إكمال محاكاة المسافات الطويلة مع حمولة وقود مرتفعة.

وقال هاميلتون: "من الواضح أننا عندما توقفنا بالسيارة على الحلبة، خسرنا محاكاة المسافات الطويلة التي تمكن الجميع من إكمالها. لكننا واصلنا التمسك بالأمل في أننا سنعود يومًا ما إلى الصف الأول وإلى المركز الأول، بمجرد أن نتمكن من ضبط إعدادات السيارة بالشكل المناسب".

وأضاف: "كانت لفة نظيفة جدًا جدًا. كنت بحاجة إليها، لأن شارل كان يتقدم عليّ بفارق ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية بعد المحاولة الأولى، وهذا فارق كبير نسبيًا يتعين تعويضه في لفتك الأخيرة، لكنني كنت أعرف الجوانب التي يمكنني تحسينها".

وعانى هاميلتون من موسم أول صعب مع فيراري في عام 2025، إذ أخفق في الصعود إلى منصة التتويج في أي سباق جائزة كبرى. لكن بعد وصوله إلى المكسيك في المركز الثالث بترتيب السائقين، يأمل الآن في تجاوز راسل، الذي لا يتقدم عليه سوى بنقطة واحدة.

ولم يسبق لهاميلتون الانطلاق من قطب الانطلاق الأول على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

وأضاف: "من الواضح أن المسافة طويلة جدًا حتى المنعطف الأول. ولا أعتقد أنني انطلقت من قطب الانطلاق الأول هنا من قبل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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