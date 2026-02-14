أبدى بطل العالم سبع مرات حماسه لتجربة رياضة الزلاجات الجماعية (بوبسلاي)، بل حتى أنه قد يفكر افتراضيًا في إنشاء فريق خاص من غرينادا.

حيث قال البريطاني: "إذا كنت سأشارك في رياضة ضمن الألعاب الأولمبية الشتوية، فستكون الزلاجات الجماعية".

وأكمل: "لطالما أردت تجربة هذه الرياضة. لا يوجد فريق من غرينادا، لذلك ربما سأصطحب أفضل أصدقائي جان، ثم أختار بعض الشخصيات الأخرى من غرينادا وننشئ فريق زلاجات جماعية".

وأضاف: "أو أعني، أنا أحب التزلج ثم الرماية. سأكون ممتازًا في الرماية لأنني جيد جدًا في إطلاق النار".

وتابع: "لكنني أقل كفاءة في التزلج. لكنني رأيت أنهم يملكون متزلجًا من جامايكا يقدّم أداءً رائعًا رغم أنهم لا يملكون ثلوجًا في جامايكا".

وأردف: "إنها قصة رائعة. لكنك تحتاج إلى طول جيد من أجل التزلج، وأنا لا أمتلك الطول الذي أحتاجه".

وتابع: "لذا ربما رياضة أخرى: الزلاجات الجماعية، سأكون فيها ممتازًا".

ومن اللافت أن زميله في فريق فيراري، شارل لوكلير، اختار الرياضة نفسها.

حيث قال السائق المونغاسكي: "أووو، أعتقد الزلاجات الجماعية. أظن أنها أربعة أشخاص، أو خمسة؟ سائق وأربعة عدّائين؟ لا أعرف".

وتابع: "أعني أن الجميع يدفعون، لكنني سأحتاج إلى بعض الأشخاص الأكبر حجمًا مني، لكنني سأكون السائق. أعتقد أنني سأكون جيدًا جدًا في ذلك".

يشار أن هاميلتون اختتم اليوم الأخير من الأسبوع الأول من التجارب الشتوية في البحرين بعدما أكمل 149 لفة.

حيث قال هاميلتون: "كان أسبوعًا جيدًا".

وأضاف: "اكتشفنا الكثير عن السيارة، والكثير عن الإطارات. إنها حلبة غير معتادة حيث نقيم السباق مساءً، لكن لسبب ما يضعوننا في التجارب خلال النهار".

وأردف: "دائمًا تكون الفترة الصباحية سيئة. رياح قوية جدًا، وحرارة مسار مرتفعة بشكل جنوني، وهو أمر لا يشبه ما نختبره عادة هنا".

واسترسل: "لكن ما زال هناك الكثير من الدروس، وفهم الإطارات وكيف تعمل ضمن نافذة الأداء، ثم محاولة فهم كيفية إدخال هذه السيارة في الإطار المثالي".

واختتم: "علينا محاولة تحسين إعدادات السيارة للأسبوع المقبل حتى نحصل على توازن أفضل قليلًا. وبشكل عام، كان أسبوعًا جيدًا ومتوازنًا، مع عدد لفات جيد سواء من جانبي أو من جانب شارل".

اليوم الثالث من تجارب ما قبل الموسم في البحرين