فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

هاميلتون قد ينشئ فريق زلاجات جماعية في الألعاب الأولمبية الشتوية

قال لويس هاميلتون سائق فيراري، أنه يود خوض تجربة بعض الرياضات في الألعاب الأولمبية الشتوية، معترفًا بأنه ورغم حبه الكبير للتزلج على الجيد، فإنه لا يمتلك الطول المناسب لذلك.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جو بورتلوك

أبدى بطل العالم سبع مرات حماسه لتجربة رياضة الزلاجات الجماعية (بوبسلاي)، بل حتى أنه قد يفكر افتراضيًا في إنشاء فريق خاص من غرينادا.

حيث قال البريطاني: "إذا كنت سأشارك في رياضة ضمن الألعاب الأولمبية الشتوية، فستكون الزلاجات الجماعية". 

وأكمل: "لطالما أردت تجربة هذه الرياضة. لا يوجد فريق من غرينادا، لذلك ربما سأصطحب أفضل أصدقائي جان، ثم أختار بعض الشخصيات الأخرى من غرينادا وننشئ فريق زلاجات جماعية".

وأضاف: "أو أعني، أنا أحب التزلج ثم الرماية. سأكون ممتازًا في الرماية لأنني جيد جدًا في إطلاق النار".

وتابع: "لكنني أقل كفاءة في التزلج. لكنني رأيت أنهم يملكون متزلجًا من جامايكا يقدّم أداءً رائعًا رغم أنهم لا يملكون ثلوجًا في جامايكا". 

وأردف: "إنها قصة رائعة. لكنك تحتاج إلى طول جيد من أجل التزلج، وأنا لا أمتلك الطول الذي أحتاجه".

وتابع: "لذا ربما رياضة أخرى: الزلاجات الجماعية، سأكون فيها ممتازًا".

 

ومن اللافت أن زميله في فريق فيراري، شارل لوكلير، اختار الرياضة نفسها.

حيث قال السائق المونغاسكي: "أووو، أعتقد الزلاجات الجماعية. أظن أنها أربعة أشخاص، أو خمسة؟ سائق وأربعة عدّائين؟ لا أعرف". 

وتابع: "أعني أن الجميع يدفعون، لكنني سأحتاج إلى بعض الأشخاص الأكبر حجمًا مني، لكنني سأكون السائق. أعتقد أنني سأكون جيدًا جدًا في ذلك".

يشار أن هاميلتون اختتم اليوم الأخير من الأسبوع الأول من التجارب الشتوية في البحرين بعدما أكمل 149 لفة.

حيث قال هاميلتون: "كان أسبوعًا جيدًا".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "اكتشفنا الكثير عن السيارة، والكثير عن الإطارات. إنها حلبة غير معتادة حيث نقيم السباق مساءً، لكن لسبب ما يضعوننا في التجارب خلال النهار".

وأردف: "دائمًا تكون الفترة الصباحية سيئة. رياح قوية جدًا، وحرارة مسار مرتفعة بشكل جنوني، وهو أمر لا يشبه ما نختبره عادة هنا". 

واسترسل: "لكن ما زال هناك الكثير من الدروس، وفهم الإطارات وكيف تعمل ضمن نافذة الأداء، ثم محاولة فهم كيفية إدخال هذه السيارة في الإطار المثالي".

واختتم: "علينا محاولة تحسين إعدادات السيارة للأسبوع المقبل حتى نحصل على توازن أفضل قليلًا. وبشكل عام، كان أسبوعًا جيدًا ومتوازنًا، مع عدد لفات جيد سواء من جانبي أو من جانب شارل".

اليوم الثالث من تجارب ما قبل الموسم في البحرين

لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فريدريك فاسور، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فورمولا 1
58

شاهد المزيد