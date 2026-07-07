أشاد لويس هاميلتون بموثوقية فيراري طوال الموسم، قبل أن يوجه حديثه إلى فريقه السابق مرسيدس، الذي عانى من عدة مشاكل ميكانيكية خلال الجزء الأول من الموسم.

وقال هاميلتون عن مستوى موثوقية فيراري: "أنا معجب بها للغاية. كنا نعلم قبل بداية الموسم أننا بحاجة إلى تحسين طريقة إدارتنا لعطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات، وكذلك عملياتنا التشغيلية".

وتابع: "كنا نعمل أيضًا على تحسين ذلك منذ العام الماضي. الجميع داخل الفريق يبذل قصارى جهده. فريق المرآب يعمل بجدٍ مذهل على تنفيذ وقفات الصيانة، ونحن نقدم وقفات صيانة جيدة جدًا".

وأكمل: "الجميع في المصنع عمل بجد لتحقيق هذا المستوى من الثبات. وأعتقد أن هذا بالضبط ما سيصنع الفارق في نهاية الموسم".

وعانى سائقا مرسيدس من انسحابين بسبب أعطال مرتبطة بالأنظمة الإلكترونية في بداية الموسم، إذ انسحب جورج راسل من جائزة كندا الكبرى بسبب مشكلة تقنية، بينما تعرض كيمي أنتونيللي لعطل مماثل في برشلونة.

ويعتقد هاميلتون أن هذه الأعطال قد تكلف مرسيدس الكثير في وقت لاحق من الموسم، قائلًا: "بشكل عام، نشهد هذا الموسم مشاكل في المحركات أكثر مما اعتدنا عليه".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط وضع بطاريات جورج وكيمي، لكنني أعتقد أنهما سيضطران إلى مواجهة عقوبات في مرحلة ما. في النهاية، يُسمح لنا باستخدام بطاريتين فقط أو عدد محدود مماثل من المكونات".

وشدد هاميلتون على أن الأهم بالنسبة لفيراري هو مواصلة جمع النقاط من دون ارتكاب أخطاء.

فقال: "ما يهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على هذه الأفضلية، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وتقديم أفضل ما لدينا حتى في السباقات التي لا نستطيع الفوز بها".