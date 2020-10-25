فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات

المشاركات
التعليقات
هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات
من قبل:

كشف لويس هاميلتون أنّه اضطرّ لتخفيف سرعته في عدّة مناسبات على الخطّ المستقيم في المراحل الأخيرة من سباق جائزة البرتغال الكبرى بسبب الشدّ العضليّ في ساقه.

سيطر بطل العالم ستّ مرّات على مجريات سباق البرتغال ليُحقّق انتصاره الـ 92 في الفورمولا واحد وينفرد بالرقم القياسي بعد أن عادل رقم مايكل شوماخر قبل أسبوعين.

لكنّه عانى من آلام خلال السباق، حيث عانى من شدّ عضلي في ساقه اليمنى قرب نهاية السباق.

وقال البريطاني: "تعلمون أنّ هذه رياضة متطلّبة جدًا جسديًا، وعانيت من شدٍ عضلي في ساقي اليمنى".

وأضاف: "لذا كنت أرفع قدمي عن دوّاسة الوقود على الخطّ المستقيم. كان ذلك مؤلمًا للغاية، لكن كان عليّ تجاوز ذلك بشكلٍ ما لأنّ ذلك ما يجب أن يحدث. لا يُمكنك رفع قدمك عن دوّاسة الوقود طوال لفّة كاملة".

وجاء فوز هاميلتون بالرغم من اللفّات الأولى الصعبة التي تراجع فيها في الترتيب بسبب معاناته من برود إطاراته "ميديوم" على الحلبة الرطبة بعض الشيء.

وقال حيال ذلك: "قالوا بأنّ الأمطار ستتهاطل مباشرة، لكنّها كانت زخّات عند انطلاقة السباق".

وأضاف: "حظيت بانطلاقة جيّدة ودخلت المنعطف السابع، لكنّ السيارة انزلقت. ولم أعلم ما سيحدث إثر ذلك".

وأكمل: "لذا خفّفت سرعتي كثيرًا، وربّما كان عليها محاولة الدفاع أمام فالتيري، لكنّني قلت في نفسي: كلّا، سأعود لاحقًا. ولحسن الحظّ كنت قادرًا على فعل ذلك".

وعندما سُئل عمّا يعنيه انفراده بالرقم القياسي على صعيد عدد الانتصارات، قال هاميلتون: "سيتطلّب الأمر بعض الوقت حتّى تقبّل ذلك، لكنّني كنت لا أزال أضغط بأقصى قوّة عند عبوري خطّ النهاية. كنت لا أزال في عقليّة التسابق، لكن أجل، لا أجد الكلمات لوصف ذلك الشعور".

وبات هاميلتون يتقدّم بفارق 77 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس مع بقاء 5 سباقات على نهاية الموسم.

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

المقال السابق

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات

مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر: أرقام والدي مايكل القياسية "وجدت كي تُكسر"

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

أحدث الأخبار

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

تغطية مباشرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى 2020

مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

2
فورمولا 1

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

3
موتو جي بي

كوارتارارو: ضغط لقب الموتو جي بي مُسلّط على درّاجي الفرق المصنعيّة وليس عليّ

4
فورمولا 1

هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل

5
فورمولا 1

مهندس سباق هاميلتون يتغيب عن جائزتَي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

أحدث الأخبار

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات
فورمولا 1

هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو
فورمولا 1

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

تغطية مباشرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى 2020

مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها
فورمولا 1

مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها

أوكون "أسعد" بأداء رينو في التصفيات رغم خروجه من القسم الثاني
فورمولا 1

أوكون "أسعد" بأداء رينو في التصفيات رغم خروجه من القسم الثاني

أحدث ملفات الفيديو

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان 02:39
فورمولا 1

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد 04:56
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو 01:45
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.