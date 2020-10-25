هاميلتون قال أنّ الشدّ العضليّ في ساقه جعله يُخفّف سرعته في عدّة مناسبات

سيطر بطل العالم ستّ مرّات على مجريات سباق البرتغال ليُحقّق انتصاره الـ 92 في الفورمولا واحد وينفرد بالرقم القياسي بعد أن عادل رقم مايكل شوماخر قبل أسبوعين.

لكنّه عانى من آلام خلال السباق، حيث عانى من شدّ عضلي في ساقه اليمنى قرب نهاية السباق.

وقال البريطاني: "تعلمون أنّ هذه رياضة متطلّبة جدًا جسديًا، وعانيت من شدٍ عضلي في ساقي اليمنى".

وأضاف: "لذا كنت أرفع قدمي عن دوّاسة الوقود على الخطّ المستقيم. كان ذلك مؤلمًا للغاية، لكن كان عليّ تجاوز ذلك بشكلٍ ما لأنّ ذلك ما يجب أن يحدث. لا يُمكنك رفع قدمك عن دوّاسة الوقود طوال لفّة كاملة".

وجاء فوز هاميلتون بالرغم من اللفّات الأولى الصعبة التي تراجع فيها في الترتيب بسبب معاناته من برود إطاراته "ميديوم" على الحلبة الرطبة بعض الشيء.

وقال حيال ذلك: "قالوا بأنّ الأمطار ستتهاطل مباشرة، لكنّها كانت زخّات عند انطلاقة السباق".

وأضاف: "حظيت بانطلاقة جيّدة ودخلت المنعطف السابع، لكنّ السيارة انزلقت. ولم أعلم ما سيحدث إثر ذلك".

وأكمل: "لذا خفّفت سرعتي كثيرًا، وربّما كان عليها محاولة الدفاع أمام فالتيري، لكنّني قلت في نفسي: كلّا، سأعود لاحقًا. ولحسن الحظّ كنت قادرًا على فعل ذلك".

وعندما سُئل عمّا يعنيه انفراده بالرقم القياسي على صعيد عدد الانتصارات، قال هاميلتون: "سيتطلّب الأمر بعض الوقت حتّى تقبّل ذلك، لكنّني كنت لا أزال أضغط بأقصى قوّة عند عبوري خطّ النهاية. كنت لا أزال في عقليّة التسابق، لكن أجل، لا أجد الكلمات لوصف ذلك الشعور".

وبات هاميلتون يتقدّم بفارق 77 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس مع بقاء 5 سباقات على نهاية الموسم.