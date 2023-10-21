هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة

سجل بطل العالم سبع مرات زمناً جيداً في تصفيات أوستن، حيث تأهل للسباق الرئيسي ثالثاً خلف شارل لوكلير ولاندو نوريس.

وبينما قللت مرسيدس من تأثير الأرضية الجديدة، مؤكدة أنها ضمن خطة العمل على فهم كامل أدواتها لسيارة 2024، لكن هاميلتون يمتلك وجهة نظر مختلفة.

حيث أكد أن الكسب في الأداء ملحوظ بطريقة لم تكن تحصل سابقاً بشكل منتظم مع التحديثات الماضية.

فقال: "لا أعلم حقاً إن كان الهدف تحسين الأداء أم دراسة سيارة الموسم المقبل، لكننا نواصل التجربة، ونحصل على المزيد من المعرفة لناحية الجهة التي يجب أن نسلكها مع السيارة".

وأكمل: "الأرضية ليست مختلفة بشكل كبير، لكن بقية السيارة على حالها تماماً. وهناك الكثير والكثير من النواحي التي يمكن تحسينها".

وأردف: "لكنها تمثل تحسناً واضحاً. هذه من بين أولى التحديثات التي شعرتُ بها فعلياً خلال العامين الماضيين. تلك خطوة إيجابية، علينا تحقيق خطوتين أو ثلاثٍ مثل هذه كي نصل إلى مستوى تنافسي ممتاز، وأعتقد أننا قادرون على ذلك".

من جهة أخرى، أوضح هاميلتون أن التحديثات "رفعت مستوى السيارة" ضمن جميع مستويات الأداء.

فقال: "أنا ممتن حقاً للتحسينات التي أدخلها الفريق للسيارة".

وأكمل: "الجميع يعمل بشكل كبير للغاية لجلب التحديثات، بالنسبة لنا، الاقتراب لهذه الدرجة من مكلارين، فيراري وحتى ريد بُل، لهو إثبات على مقدار كمية العمل التي يقوم بها الجميع".

لكن هاميلتون رغم ذلك، لا يبدو واثقاً من إمكانية المنافسة على الفوز في السباق.

فقال: "من المبكر الحُكم على ذلك. لا أحد منا يمتلك فكرة واضحة بعد".

وأضاف: "ربما مع عدم تواجد ريد بُل ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فسنحصل على فرصة للمنافسة، لأنهم عادة بعيدون في المقدمة ويختفون مباشرة مع بداية السباق".

واختتم: "نأمل أن نخوض ثلاثتنا معركة متقاربة".