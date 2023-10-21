هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة
قال لويس هاميلتون أن الأرضية المحدثة لسيارته مرسيدس من بين أولى التحديثات التي يشعر معها بتحسن ملحوظ.
سجل بطل العالم سبع مرات زمناً جيداً في تصفيات أوستن، حيث تأهل للسباق الرئيسي ثالثاً خلف شارل لوكلير ولاندو نوريس.
وبينما قللت مرسيدس من تأثير الأرضية الجديدة، مؤكدة أنها ضمن خطة العمل على فهم كامل أدواتها لسيارة 2024، لكن هاميلتون يمتلك وجهة نظر مختلفة.
حيث أكد أن الكسب في الأداء ملحوظ بطريقة لم تكن تحصل سابقاً بشكل منتظم مع التحديثات الماضية.
فقال: "لا أعلم حقاً إن كان الهدف تحسين الأداء أم دراسة سيارة الموسم المقبل، لكننا نواصل التجربة، ونحصل على المزيد من المعرفة لناحية الجهة التي يجب أن نسلكها مع السيارة".
وأكمل: "الأرضية ليست مختلفة بشكل كبير، لكن بقية السيارة على حالها تماماً. وهناك الكثير والكثير من النواحي التي يمكن تحسينها".
وأردف: "لكنها تمثل تحسناً واضحاً. هذه من بين أولى التحديثات التي شعرتُ بها فعلياً خلال العامين الماضيين. تلك خطوة إيجابية، علينا تحقيق خطوتين أو ثلاثٍ مثل هذه كي نصل إلى مستوى تنافسي ممتاز، وأعتقد أننا قادرون على ذلك".
من جهة أخرى، أوضح هاميلتون أن التحديثات "رفعت مستوى السيارة" ضمن جميع مستويات الأداء.
فقال: "أنا ممتن حقاً للتحسينات التي أدخلها الفريق للسيارة".
وأكمل: "الجميع يعمل بشكل كبير للغاية لجلب التحديثات، بالنسبة لنا، الاقتراب لهذه الدرجة من مكلارين، فيراري وحتى ريد بُل، لهو إثبات على مقدار كمية العمل التي يقوم بها الجميع".
لكن هاميلتون رغم ذلك، لا يبدو واثقاً من إمكانية المنافسة على الفوز في السباق.
فقال: "من المبكر الحُكم على ذلك. لا أحد منا يمتلك فكرة واضحة بعد".
وأضاف: "ربما مع عدم تواجد ريد بُل ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فسنحصل على فرصة للمنافسة، لأنهم عادة بعيدون في المقدمة ويختفون مباشرة مع بداية السباق".
واختتم: "نأمل أن نخوض ثلاثتنا معركة متقاربة".
أحدث الأخبار
بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد
بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد
هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة
هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة
نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع
نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع
لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن
لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.