هاميلتون في صدارة اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة لموسم 2020

كانت الموثوقيّة المذهلة محلّ حديث الجميع في هذا اليوم الافتتاحيّ، إذ تمكّنت جميع الفرق العشرة من إكمال 100 لفّة على الأقل، بينما كانت فرق ريد بُل، ومرسيدس ومكلارين قادرة على تجاوز حاجز الـ 150 لفّة.

كما سار اليوم من دون أيّة توقّفات أو أيّ تعطيل، إذ للمرّة الأولى منذ أعوامٍ خلت، لم يتمّ رفع العلم الأحمر مطلقًا طوال اليوم، كما لم يتعرّض أيّ سائقٍ لأيّ حادث يُذكر، ما عدا بعض الانزلاقات المتفرّقة التي مرّت من دون مشاكل.

ومع ختام اليوم، كان هاميلتون قادرًا على التواجد في الصدارة بعدما استلم سيارة "دبليو11" من زميله فالتيري بوتاس الذي قادها في الفترة الصباحيّة.

واستخدم البريطاني إطارات "سي2" ليُحقّق توقيتًا وقدره 1:16.987 دقيقة، ليتقدّم بفارق 0.326 ثانية على زميله الذي حلّ ثانيًا.

وذهب المركز الثالث إلى المكسيكي سيرجيو بيريز الذي لم يكن بعيدًا عن الفنلندي كون 0.062 ثانية فقط فصلت بينهما، حيث لفتت سيارة ريسينغ بوينت الأنظار بتشابهها مع سيارة مرسيدس من العام الماضي.

وكان ماكس فيرشتابن السائق الأكثر نشاطًا على الصعيد الفرديّ برصيد 162 لفّة، بالرغم من انزلاقه مرّتين هذا اليوم.

وكان أداء الهولنديّ لافتًا ضمن يومٍ مثمرٍ جدًا بالنسبة لفريقه ريد بُل وهوندا التي حظيت ببرنامج جيّد على صعيد جمع البيانات حول محرّكها بإكمال دانييل كفيات لأكثر من 110 لفّات على متن سيارة ألفا توري.

ووضع كارلوس ساينز الإبن سيارة مكلارين في المركز السادس على بُعد 0.9 ثانية عن الصدارة.

وتقدّم الإسباني على ثنائيّ رينو دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون، بينما نجح جورج راسل في التواجد في المركز التاسع أمام لانس سترول الذي قاد سيارة ريسينغ بوينت في فترة ما بعد الظهر.

وبعد أن كان من المقرّر أن يقود سيباستيان فيتيل سيارة فيراري هذا اليوم، لم يكن الألماني في حالة صحيّة جيّدة، ليتمّ استدعاء شارل لوكلير لإتمام برنامج الفريق لهذا اليوم.

ووصل عدّاد لفّات القلعة الحمراء إلى 130 لفّة هذا اليوم، حيث لم يُركّز على إتمام لفّات سريعة ليكتفي أصيل موناكو بالمركز الـ 11 على بُعد 1.3 ثانية عن زمن هاميلتون.

جدول الترتيب: