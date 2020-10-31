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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

هاميلتون في صدارة التجارب الحرّة الوحيدة في إيمولا

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هاميلتون في صدارة التجارب الحرّة الوحيدة في إيمولا
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سجّل البريطاني لويس هاميلتون الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الوحيدة ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

لم يُضع السائقون أيّ لحظة وسارعوا إلى الدخول إلى الحلبة بالنظر إلى امتلاكهم لـ 90 دقيقة فقط من أجل التعوّد عليها قبل التوجّه إلى التصفيات ضمن هذه الصيغة الجديدة لعطلة نهاية أسبوع جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا.

ومجدّدًا استخدم أغلب السائقين إطارات "هارد" منذ البداية، خاصة وأنّ المسار كان متّسخًا.

وكانت هناك بعض الأخطاء بالطبع في ظلّ تعوّد السائقين تدريجيًا على المسار الغائب عن الفورمولا واحد منذ 2006.

وقال أليكسندر ألبون – الذي كان متأخّرًا كثيرًا عن زميله المتصدّر في البداية – أنّه بحاجة للمزيد من التماسك في القسم الخلفي: "أحتاج للمزيد من التماسك في القسم الخلفي، أنا أنزلق في كلّ مكان".

وعمل السائقون في منتصف الحصّة على محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت" قبل الانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة، وكان الترتيب متباعدًا نسبيًا.

إذ ذهبت الصدارة إلى هاميلتون بتوقيت وقدره 1:14.726 دقيقة، وكان الوحيد القادر على كسر عتبة الـ 75 ثانية.

وتواجد ماكس فيرشتابن في المركز الثاني لصالح ريد بُل، لكنّه كان على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية، واعترف الهولندي بأنّ إطارات "سوفت" الأماميّة تخسر أداءها في المنعطفات السريعة.

وحلّ فالتيري بوتاس ثالثًا بفارق 0.492 ثانية عن زميله المتصدّر.

من جانبه قدّم بيير غاسلي لفّات جيّدة قرب نهاية الحصّة ليقفز إلى المركز الرابع على متن سيارة ألفا تاوري.

أمّا شارل لوكلير سائق فيراري فقد اكتفى بالمركز الخامس لصالح فيراري، حيث قال عبر اللاسلكي: "قيادة السيارة صعبة جدًا" وذلك نتيجة ما يبدو ضعف أداءٍ في مقدّمة السيارة، لكنّ أصيل موناكو كان الأخير ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

بدوره تواجد دانيال ريكاردو المركز السادس، لكنّه كان بعيدًا بأكثر من ثانية عن الصدارة وتقدّم على زميله إستيبان أوكون.

وأكّد دانييل كفيات أداء ألفا تاوري القويّ بحلوله ثامنًا، لكن بفارق 1.240 ثانية عن هاميلتون.

في الأثناء كانت معاناة ألبون واضحة بالمقارنة مع زميله وحلّ تاسعًا على بُعد 1.335 ثانية عن الصدارة.

وتقدّم لانس سترول ثنائيّ ريسينغ بوينت بحلوله عاشرًا أمام زميله سيرجيو بيريز.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 46 1:14.726     238.904
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 39 1:15.023 0.297 0.297 237.959
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 47 1:15.218 0.492 0.195 237.342
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 46 1:15.633 0.907 0.415 236.039
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 41 1:15.688 0.962 0.055 235.868
6 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 32 1:15.839 1.113 0.151 235.398
7 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 44 1:15.945 1.219 0.106 235.070
8 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 47 1:15.966 1.240 0.021 235.005
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 41 1:16.061 1.335 0.095 234.711
10 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 42 1:16.082 1.356 0.021 234.646
11 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 42 1:16.109 1.383 0.027 234.563
12 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 40 1:16.167 1.441 0.058 234.384
13 8 France رومان غروجان هاس فيراري 42 1:16.550 1.824 0.383 233.212
14 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 42 1:16.560 1.834 0.010 233.181
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 33 1:16.564 1.838 0.004 233.169
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 45 1:16.671 1.945 0.107 232.844
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 43 1:16.684 1.958 0.013 232.804
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 43 1:16.780 2.054 0.096 232.513
19 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 45 1:17.060 2.334 0.280 231.668
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 29 1:17.779 3.053 0.719 229.527
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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