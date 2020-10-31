هاميلتون في صدارة التجارب الحرّة الوحيدة في إيمولا

لم يُضع السائقون أيّ لحظة وسارعوا إلى الدخول إلى الحلبة بالنظر إلى امتلاكهم لـ 90 دقيقة فقط من أجل التعوّد عليها قبل التوجّه إلى التصفيات ضمن هذه الصيغة الجديدة لعطلة نهاية أسبوع جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا.

ومجدّدًا استخدم أغلب السائقين إطارات "هارد" منذ البداية، خاصة وأنّ المسار كان متّسخًا.

وكانت هناك بعض الأخطاء بالطبع في ظلّ تعوّد السائقين تدريجيًا على المسار الغائب عن الفورمولا واحد منذ 2006.

وقال أليكسندر ألبون – الذي كان متأخّرًا كثيرًا عن زميله المتصدّر في البداية – أنّه بحاجة للمزيد من التماسك في القسم الخلفي: "أحتاج للمزيد من التماسك في القسم الخلفي، أنا أنزلق في كلّ مكان".

وعمل السائقون في منتصف الحصّة على محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت" قبل الانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة، وكان الترتيب متباعدًا نسبيًا.

إذ ذهبت الصدارة إلى هاميلتون بتوقيت وقدره 1:14.726 دقيقة، وكان الوحيد القادر على كسر عتبة الـ 75 ثانية.

وتواجد ماكس فيرشتابن في المركز الثاني لصالح ريد بُل، لكنّه كان على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية، واعترف الهولندي بأنّ إطارات "سوفت" الأماميّة تخسر أداءها في المنعطفات السريعة.

وحلّ فالتيري بوتاس ثالثًا بفارق 0.492 ثانية عن زميله المتصدّر.

من جانبه قدّم بيير غاسلي لفّات جيّدة قرب نهاية الحصّة ليقفز إلى المركز الرابع على متن سيارة ألفا تاوري.

أمّا شارل لوكلير سائق فيراري فقد اكتفى بالمركز الخامس لصالح فيراري، حيث قال عبر اللاسلكي: "قيادة السيارة صعبة جدًا" وذلك نتيجة ما يبدو ضعف أداءٍ في مقدّمة السيارة، لكنّ أصيل موناكو كان الأخير ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

بدوره تواجد دانيال ريكاردو المركز السادس، لكنّه كان بعيدًا بأكثر من ثانية عن الصدارة وتقدّم على زميله إستيبان أوكون.

وأكّد دانييل كفيات أداء ألفا تاوري القويّ بحلوله ثامنًا، لكن بفارق 1.240 ثانية عن هاميلتون.

في الأثناء كانت معاناة ألبون واضحة بالمقارنة مع زميله وحلّ تاسعًا على بُعد 1.335 ثانية عن الصدارة.

وتقدّم لانس سترول ثنائيّ ريسينغ بوينت بحلوله عاشرًا أمام زميله سيرجيو بيريز.

نتيجة التجارب: