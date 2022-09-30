هاميلتون في صدارة التجارب الحرّة الأولى في سنغافورة

بدأ هدير المحرّكات مبكّرًا بعد فترة الراحة البالغة ثلاثة أسابيع منذ جائزة إيطاليا الكبرى.

لكنّ بداية حصّة شارل لوكلير كانت مقلقة بعض الشيء عندما قال "هناك خطبٌ ما في السيارة" وطلب من مهندسه تفقّد البيانات.

وتبيّن أنّ المشكلة في المكابح، حيث عاد مباشرة إلى مرآب فريقه وشرع طاقمه في تفكيك المكابح لفحصها.

في المقابل تعرّض جورج راسل لحادث طفيف بعد أن اتّجه مباشرة نحو الجدار، لكنّه تمكّن من العودة إلى مرآب فريقه قائلًا: "اصطدمت بالجدار فحسب، لا توجد أيّ مشكلة في نظام التوجيه".

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد قال بعد محاولاته الأولى: "وجهة تغييرات الإعدادات التي علينا اتّباعها يا شباب".

وقدّم فيرشتابن لفّة صاروخيّة مبكّرة وكان متقدّمًا بأكثر من ثانية عن بقيّة منافسيه.

وكاد كارلوس ساينز الإبن أن يتعرّض لحادث في المنعطف الرابع عندما بدأ لفّة سريعة على إطارات "سوفت"، لكنّ ذلك الموقع أطاح بلانس سترول بعده بدقائق قليلة، حيث اصطدم الإطار الخلفيّ الأيسر لسيارته بالجدار بقوّة، وطلب منه مهندسه إيقاف السيارة فورًا.

وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر مع تبقي 20 دقيقة على نهاية الحصّة.

لكنّ التوقّف لم يدم طويلًا واستأنف الجميع برامجهم، ومجدّدًا قدّم فيرشتابن لفّة صاروخيّة في الأمام مُسجّلًا 1:43.117 دقيقة وكان من المثير أنّه على إطارات "ميديوم".

ونجح هاميلتون في النهاية في التقدّم إلى الصدارة مُسجّلًا 1:43.033 دقيقة على إطارات "سوفت".

وحلّ فيرشتابن ثانيًا بعد أن كان زمنه على إطارات "ميديوم" كافيًا للتواجد على بُعد 0.084 ثانية عن هاميلتون.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب شارل لوكلير سائق فيراري، لكنّه كان على بُعد 0.402 ثانية عن الصدارة.

واشتكى سيرجيو بيريز من مشكلة في الترس التفاضلي لدى عودته إلى مرآب فريقه، حيث كان أبطأ بثمانية أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وذهب المركز الخامس إلى جورج راسل الذي تقدّم على ساينز الإبن، حيث أضاع الإسباني الكثير من الوقت في لفّته السريعة بانزلاقه وخروجه عن المسار في المنعطف الأخير.

وتواجد إستيبان أوكون في المركز السابع لصالح ألبين، بينما كان زمن سترول السابق كافيًا للإبقاء عليه ضمن العشرة الأوائل في المركز الثامن.

وحلّ بيير غاسلي تاسعًا، في حين أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل على متن سيارة ألبين الأخرى في ظلّ غياب مكلارين عن المراكز المتقدّمة.

نتيجة الحصّة: