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هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية

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هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية

يسابق لويس هاميلتون الزمن من أجل أن يكون لائقًا مع تحليل سلبي لفيروس كورونا كي يشارك في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

تم الإعلان عن إصابة بطل العالم بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي، ليحصل جورج راسل على فرصة خوض عطلة نهاية أسبوع استثنائية بألوان مرسيدس في جائزة الصخير الكبرى.

وبينما تعافى سيرجيو بيريز ولانس سترول سريعًا وعادا للسباقات بعد إصابتهما بفيروس كورونا، لكنّ حالة هاميلتون قد تشهد مزيدًا من التعقيد بسبب القوانين الصارمة المطبقة في البحرين وأبوظبي.

حيث ما يزال البريطاني ضمن عزل مشدد في البحرين، أمضى فيه سبعة أيام حتى الآن.

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مع ذلك، فإنّ التحدي الكبير سيتمثّل في أنّ أبوظبي قد اعتمدت قيودًا صارمة يتعيّن من خلالها على كل القادمين إلى البلد أن يمضوا فترة 14 يومًا في العزل.

وقد تمّ اعتماد استثناء للفورمولا واحد، ويُلزم كامل البادوك بالسفر اليوم الاثنين تحت ظروف محكمة، قبل دخول "محيط حيوي" مغلق حول الحلبة والفنادق المجاورة.

ويملك هاميلتون مرونة السفر في طائرته الخاصة، لكن سيتعيّن عليه الحصول على استثناء خاص من السلطات في أبوظبي إذا ما سيسافر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقد أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ سيارة هاميلتون ستكون بانتظاره إذا ما كان قادرًا على السفر.

فقال عقب سباق الصخير: "أعتقد أنّه وإذا ما تعافى لويس، ويتحسّن كل يوم، وأظهر الفحص أنه تخلص من الفيروس، وجاء سلبيًا، عندها سيتواجد على السيارة".

من جهته، صرّح مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ مصير مشاركة هاميلتون في الجولة الختامية يقع بين أيدي الحكومتين المعنيتين.

حيث قال: "الجانب الأساسي في كل ذلك يتمحور حول الالتزام بقوانين الحكومتين المعنيتين. لذلك يعتمد الأمر على قرار من السلطات الصحية البحرينية من أجل تحديد إذا ما كان لويس لائقًا وتتوافق حالته مع القوانين، ومن ثم أن تحدد كذلك السلطات في أبوظبي معاييرها للوضع".

ونظريًا،  يتعيّن على هاميلتون التواجد في أبوظبي بعد ظهر يوم السبت المُقبل على أقصى تقدير، وذلك من أجل المشاركة في حصة التصفيات.

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لكن المشكلة تكمن في أنّ كلا من مرسيدس وويليامز بحاجة في أسرع وقت ممكن لمعرفة إذا ما كان هاميلتون سيكون قادرًاعلى السفر، والالتزام بحلول يوم الجمعة بمشاركة راسل مع مرسيدس أم لا، وذلك لتفادي احتمالية تبديلهما في منتصف نهاية الأسبوع.

وفي حال بات واضحًا أن سيارة هاميلتون ستكون شاغرة فقط يوم الجمعة، فإنّ أحد الخيارات قد يكون السماح للسائق الاحتياطي ستوفيل فاندورن بقيادتها حتى وصول بطل العالم، عوضًا عن التاثير على استعدادات راسل مع ويليامز.

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