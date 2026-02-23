تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

فورمولا 1
فورمولا 1
هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

ليام لاوسون يكشف كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ليام لاوسون يكشف كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1
فورمولا 1

هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

شدّد لويس هاميلتون سائق فيراري، على أنه "لن يذهب إلى أي مكان" من خلال رسالة جريئة شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهاية تجارب ما قبل موسم 2026 في البحرين.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

لويس هاميلتون، الذي فشل في الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته طوال موسم 2025، ظهر بمظهر محبط طوال جزء كبير من الموسم. 

وتعرّض لانتقادات حادة بسبب أدائه وسلوكه الإعلامي، كما تلقّى دعوات للاعتزال من العديد من الشخصيات البارزة في عالم رياضة السيارات.

مع ذلك، وعلى الرغم من الشائعات، واصل السائق البريطاني مسيرته، وقدّمت فيراري صورة قوية خلال الفترة التي دخلت فيها قوانين الهيكل ووحدة الطاقة، الجديدة حيّز التنفيذ. 

وبينما لن يتّضح ميزان المنافسة بشكل كامل حتى تُقام الجولات القليلة الأولى من الموسم، تبدو سيارة SF-26 نقطة انطلاق صلبة للفريق الإيطالي.

وعقب انتهاء التجارب، نشر هاميلتون صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقها بالتعليق: "لقد أنهينا التجارب".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "مشاهدة فريق يضع كل طاقته في بناء سيارة أمر مُلهم. هذا هو الجزء الأكثر إثارة بالنسبة لي. كل شيء يُبنى من الصفر، ويُعاد تصميمه مراراً وتكراراً. ثم تحصل على فرصة أن تكون واحداً من قلة قليلة لاختبار تلك السيارة. هذا الشعور لا يبهت أبداً".

وأردف: "أود أن أشكر جميع أفراد الفريق على العمل الجاد الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة في المصنع. أنا ممتن لهم حقاً".

واسترسل: "أحب هذه الوظيفة، وأحب العمل مع فريقي والقيادة من أجل الجماهير. أشعر بامتنان هائل لأنني قادر على القيام بما أفعله، وأنا متحمس للموسم الجديد".

وأضاف: "أعدتُ تركيزي وأشعر بالانتعاش. لن أذهب إلى أي مكان! لذا من فضلكم ابقوا معي. للحظة نسيت من أكون، لكن بفضلكم لن تروا ذهنية 2025 تتكرر مرة أخرى".

واختتم: "أعرف ما الذي يجب القيام به. سيكون هذا موسماً مذهلاً. قدمت كل ما لدي لأكون هنا اليوم. هيا بنا!".

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

أبرز التعليقات

المزيد من
لويس هاميلتون

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

أحدث الأخبار

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد