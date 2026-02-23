هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"
شدّد لويس هاميلتون سائق فيراري، على أنه "لن يذهب إلى أي مكان" من خلال رسالة جريئة شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهاية تجارب ما قبل موسم 2026 في البحرين.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
لويس هاميلتون، الذي فشل في الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته طوال موسم 2025، ظهر بمظهر محبط طوال جزء كبير من الموسم.
وتعرّض لانتقادات حادة بسبب أدائه وسلوكه الإعلامي، كما تلقّى دعوات للاعتزال من العديد من الشخصيات البارزة في عالم رياضة السيارات.
مع ذلك، وعلى الرغم من الشائعات، واصل السائق البريطاني مسيرته، وقدّمت فيراري صورة قوية خلال الفترة التي دخلت فيها قوانين الهيكل ووحدة الطاقة، الجديدة حيّز التنفيذ.
وبينما لن يتّضح ميزان المنافسة بشكل كامل حتى تُقام الجولات القليلة الأولى من الموسم، تبدو سيارة SF-26 نقطة انطلاق صلبة للفريق الإيطالي.
وعقب انتهاء التجارب، نشر هاميلتون صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقها بالتعليق: "لقد أنهينا التجارب".
وأكمل: "مشاهدة فريق يضع كل طاقته في بناء سيارة أمر مُلهم. هذا هو الجزء الأكثر إثارة بالنسبة لي. كل شيء يُبنى من الصفر، ويُعاد تصميمه مراراً وتكراراً. ثم تحصل على فرصة أن تكون واحداً من قلة قليلة لاختبار تلك السيارة. هذا الشعور لا يبهت أبداً".
وأردف: "أود أن أشكر جميع أفراد الفريق على العمل الجاد الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة في المصنع. أنا ممتن لهم حقاً".
واسترسل: "أحب هذه الوظيفة، وأحب العمل مع فريقي والقيادة من أجل الجماهير. أشعر بامتنان هائل لأنني قادر على القيام بما أفعله، وأنا متحمس للموسم الجديد".
وأضاف: "أعدتُ تركيزي وأشعر بالانتعاش. لن أذهب إلى أي مكان! لذا من فضلكم ابقوا معي. للحظة نسيت من أكون، لكن بفضلكم لن تروا ذهنية 2025 تتكرر مرة أخرى".
واختتم: "أعرف ما الذي يجب القيام به. سيكون هذا موسماً مذهلاً. قدمت كل ما لدي لأكون هنا اليوم. هيا بنا!".
