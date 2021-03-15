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 هاميلتون في رثاء ووكر: "لن يكون مثله أحد"

نعى لويس هاميلتون، المعلق الأسطوري في الفورمولا واحد موراي ووكر الذي وافته المنيّة يوم السبت، قائلاً "لن يكون مثله أحد".

 هاميلتون في رثاء ووكر: "لن يكون مثله أحد"

أعلن نادي السيارات البريطاني مساء يوم السبت وفاة ووكر عن عمر ناهز 97 عاماً.

وتتالت النعوات من جميع أرجاء عالم رياضة السيارات، لتُعزّي عائلة وأصدقاء المعلق الشهير الذي عمل ما بين عامي 1976 و2001 في المملكة المتحدة.

واستحضر بطل العالم سبع مرات الفترة التي سمع فيها تعليق ووكر للمرة الأولى حين كان طفلاً يتابع مجريات الفورمولا واحد، وذلك ضمن منشور له على منصة "انستاغرام"، بعد فترة قصيرة من إعلان خبر الوفاة.

فقال: "أنا حزين للغاية لسماع خبر وفاة موراي. أذكر عندما كنت صغيراً، كنت أسمعه خلال السباقات. لقد جعل من الرياضة أكثر حماسة وجاذبية".

وأردف: "إنه الصوت المتميز في رياضتنا. لقد كان شخصاً رائعاً. شكراً لك على كلّ ما قدمته، ستبقى في قلوبنا أبداً. فلترقد بسلام". 

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وحين سُئِل حيال ذكرياته عن ووكر خلال المؤتمر الصحفي يوم الأحد في البحرين، أوضح هاميلتون أن الراحل لعب دوراً في استمتاعه بمشاهدة السباقات.

فقال: "أذكر سماع صوته المميز، لقد كبرتُ وأنا أشاهد سباقات الجائزة الكبرى". 

وأردف: "لقد زاد حماسة السباقات حقاً. ليس هناك شخص مثله على التلفاز، من دون أن تشاهد ما يجري، ولو كنت خارج الغرفة وسمعتَ صوته، فستملؤك الحماسة وتتجه بسرعة لتشاهد ما يجري!". 

واستكمل: "لقد كان محبوباً للغاية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بريطانيا. أعتقد أن مساهمته للرياضة كانت هائلة". 

وتابع: "لذا، من الطبيعي أن أحزن على غيابه، لكنني أعتقد أنه حظي بحياة طويلة رائعة. آمل وأصلي أن أحظى بمثل فرصته بحياة طويلة مثله".

يشار إلى أن الفورمولا واحد نعت الراحل عبر لافتة تكريمية على المقطع الأساسي في حلبة البحرين الدولية خلال اليوم الأخير من التجارب الشتوية. 

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