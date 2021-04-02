هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس التالي / فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

يرى لويس هاميلتون بأنّ ماكس فيرشتابن سيتعلّم من هزيمته في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2021 في الفورمولا واحد وأنه لن يرتكب خطأ مشابهًا لخروجه عن المسار عند المنعطف الرابع ضمن معركتهما نهاية الأسبوع الماضي.

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

ألحق هاميلتون الهزيمة بفيرشتابن نحو الفوز بسباق البحرين، بالرُغم من أفضلية الوتيرة التي تمتع بها سائق ريد بُل، وذلك إثر استراتيجية مرسيدس العدائية مع الإطارات والتي وضعت بطل العالم أمام الهولندي، قبل أن ينزلق فيرشتابن ويخرج عن المسار عند المنعطف الرابع المثير للجدل، في الوقت الذي دخل فيه الثنائي ضمن معركة قريبة في المراحل الأخيرة من السباق.

وكان فيرشتابن قد تقدم من الجهة الخارجية لهاميلتون بينما وصل الثنائي إلى المنعطف، قبل أن يتقدم الهولندي أمام غريمه، لكنّه أفرط في الانعطاف وانزلق على الحفف الجانبية على حدود المسار.

وعليه طلبت ريد بُل سائقها فيرشتابن أن يعيد المركز إلى هاميلتون، فيما لم يحظ الهولندي بفرصة أخرى لتجاوز منافسه من جديد، ليحقق هاميلتون الفوز بفارق 0.7 ثانية.

وعقب السباق علّق هاميلتون على هزيمة غريمه قائلًا: "كنا محظوظين اليوم مع انحراف ماكس عن المسار عند المنعطف الرابع، لكن ذلك لن يحدث مجددًا، أنا واثق من ذلك".

وأضاف: "علينا القيام بعمل أفضل، ويجب أن نكون أكثر ذكاءً في كيفية خوضنا لمجريات نهاية الأسبوع مع الوضع في الاعتبار حقيقة أننا لا نملك السيارة الأسرع في الوقت الحالي".

وتابع: "لكن كل هذا جيّد بالنسبة لي، فلا أمانع الضغط أكثر واستخراج أداء إضافي من أجل صنع الفارق".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، أكمل زميل هاميلتون بالفريق فالتيري بوتاس سباق البحرين في المركز الثالث، بفارق 37 ثانية عن البريطاني، وذلك بعد خسارة معركته مع شارل لوكلير سائق فيراري في المراحل الأولى من السباق، كما عانى مع بطء تغيير إطاره الأمامي الأيمن خلال توقفه الثاني.

وغادرت مرسيدس البحرين وهي في الصدارة بفارق 13 نقطة، وذلك إثر إنهاء زميل فيرشتابن بالفريق سيرجيو بيريز للسباق في المركز الخامس.

لكنّ الأداء الكلي لريد بُل في البحرين أكّد على أنّها تملك الآن أسرع سيارة في البطولة، إذ أشار بوتاس إلى أنّه سيتعين على مرسيدس أن تقدم أداءً خاليًا من الأخطاء في كل جولة مقبلة إذا ما أرادت الحفاظ على صدارة النقاط الحالية.

فقال: "لا نملك أسرع سيارة في الوقت الحالي، حيث أننا بحاجة إلى أن نقدم أداءً مثاليًا في كل جولة مقبلة".

واختتم: "لكننا نريد في الواقع أن تكون لدينا أسرع سيارة كذلك، ولذلك علينا العمل. ما تزال هنالك أمور علينا القيام بها على نحوٍ أفضل، وبوسعنا ذلك، لكنها مجرد البداية وما نزال في بداية الموسم".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

المقال السابق

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

المقال التالي

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون , ماكس فيرشتابن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

9دقيقة
2
موتو جي بي

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

3
فورمولا 1

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

4
فورمولا 1

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

5
فورمولا 1

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

أحدث الأخبار
مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل
فورمولا 1

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع
فورمولا 1

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس
فورمولا 1

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

17س
أحدث ملفات الفيديو
تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
23س

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
23س

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

ماذا تعنيه مرسيدس كمنصة في الفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1
01-04-2021

ماذا تعنيه مرسيدس كمنصة في الفورمولا واحد

أداء فيراري في البحرين 03:46
فورمولا 1
01-04-2021

أداء فيراري في البحرين

أداء ريد بُل في البحرين 03:20
فورمولا 1
01-04-2021

أداء ريد بُل في البحرين

More from
لويس هاميلتون
هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين" جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

“برودرايف" تتولى إدارة فريق هاميلتون في بطولة "إكستريم إي"
إكستريم إي / أخبار

“برودرايف" تتولى إدارة فريق هاميلتون في بطولة "إكستريم إي"

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1 / مقالة خاصة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

أحدث الأخبار

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.