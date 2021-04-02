هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

ألحق هاميلتون الهزيمة بفيرشتابن نحو الفوز بسباق البحرين، بالرُغم من أفضلية الوتيرة التي تمتع بها سائق ريد بُل، وذلك إثر استراتيجية مرسيدس العدائية مع الإطارات والتي وضعت بطل العالم أمام الهولندي، قبل أن ينزلق فيرشتابن ويخرج عن المسار عند المنعطف الرابع المثير للجدل، في الوقت الذي دخل فيه الثنائي ضمن معركة قريبة في المراحل الأخيرة من السباق.

وكان فيرشتابن قد تقدم من الجهة الخارجية لهاميلتون بينما وصل الثنائي إلى المنعطف، قبل أن يتقدم الهولندي أمام غريمه، لكنّه أفرط في الانعطاف وانزلق على الحفف الجانبية على حدود المسار.

وعليه طلبت ريد بُل سائقها فيرشتابن أن يعيد المركز إلى هاميلتون، فيما لم يحظ الهولندي بفرصة أخرى لتجاوز منافسه من جديد، ليحقق هاميلتون الفوز بفارق 0.7 ثانية.

وعقب السباق علّق هاميلتون على هزيمة غريمه قائلًا: "كنا محظوظين اليوم مع انحراف ماكس عن المسار عند المنعطف الرابع، لكن ذلك لن يحدث مجددًا، أنا واثق من ذلك".

وأضاف: "علينا القيام بعمل أفضل، ويجب أن نكون أكثر ذكاءً في كيفية خوضنا لمجريات نهاية الأسبوع مع الوضع في الاعتبار حقيقة أننا لا نملك السيارة الأسرع في الوقت الحالي".

وتابع: "لكن كل هذا جيّد بالنسبة لي، فلا أمانع الضغط أكثر واستخراج أداء إضافي من أجل صنع الفارق".

في المقابل، أكمل زميل هاميلتون بالفريق فالتيري بوتاس سباق البحرين في المركز الثالث، بفارق 37 ثانية عن البريطاني، وذلك بعد خسارة معركته مع شارل لوكلير سائق فيراري في المراحل الأولى من السباق، كما عانى مع بطء تغيير إطاره الأمامي الأيمن خلال توقفه الثاني.

وغادرت مرسيدس البحرين وهي في الصدارة بفارق 13 نقطة، وذلك إثر إنهاء زميل فيرشتابن بالفريق سيرجيو بيريز للسباق في المركز الخامس.

لكنّ الأداء الكلي لريد بُل في البحرين أكّد على أنّها تملك الآن أسرع سيارة في البطولة، إذ أشار بوتاس إلى أنّه سيتعين على مرسيدس أن تقدم أداءً خاليًا من الأخطاء في كل جولة مقبلة إذا ما أرادت الحفاظ على صدارة النقاط الحالية.

فقال: "لا نملك أسرع سيارة في الوقت الحالي، حيث أننا بحاجة إلى أن نقدم أداءً مثاليًا في كل جولة مقبلة".

واختتم: "لكننا نريد في الواقع أن تكون لدينا أسرع سيارة كذلك، ولذلك علينا العمل. ما تزال هنالك أمور علينا القيام بها على نحوٍ أفضل، وبوسعنا ذلك، لكنها مجرد البداية وما نزال في بداية الموسم".