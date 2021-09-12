هاميلتون: فيرشتابن علم بما سيحدث قبل وقوع الحادث في مونزا

جمعت حادثة بين هاميلتون وفيرشتابن أثناء تنافسهما عند المنعطف الأوّل في منتصف سباق مونزا، وهو ما أجبرهما على الانسحاب.

وكان هاميلتون قد غادر خطّ الحظائر وحاول الدفاع عن مركزه أمام فيرشتابن، واتّبع الخطّ الداخليّ بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

وترك ذلك فيرشتابن يتطلّع للحصول على الخطّ الداخليّ في المنعطف الثاني، لكنّه عبر على الحفف وواصل السير إلى الأمام ليقع الاحتكاك بينه وبين هاميلتون.

وتُركت سيارة فيرشتابن عالقة فوق سيارة مرسيدس، حيث منع الطوق ضربها لرأس هاميلتون بقوّة. وعاد فيرشتابن إلى خطّ الحظائر على قدميه وقال لفريقه أنّ هاميلتون "لم يترك له مساحة".

وقال هاميلتون لقناة "سكاي سبورتس" بعد السباق: "كنت أتسابق بأقصى ما لديّ، وتجاوزت لاندو نوريس أخيرًا".

وأضاف: "كنت في الصدارة، أو قيل لي أنّني في الصدارة، لذا طلبوا منّي إجراء التوقّف، ومن الواضح أنّ الوقفة كانت بطيئة، وخسرت بضع ثوانٍ".

وأكمل: "عدت ورأيت دانيال ريكاردو يتجاوزني، وكان ماكس قادمًا. تأكّدت من تركي لعرض سيارة على الجانب الخارجي".

وأردف: "دخلت المنعطف الأوّل وكنت أمامه، وهممت بدخول المنعطف الثاني. لكن فجأة كان فوق سيارتي".

ومثّل هذا الاحتكاك الثاني بين هاميلتون وفيرشتابن في سباق مونزا بعد دخولهما منعطف "روجيا" المزدوج بشكلٍ مماثلٍ في اللفّة الافتتاحيّة لكن بأدوار معكوسة.

وقال هاميلتون أنّ فيرشتابن علم أنّ "السيناريو هو ذاته" في واقعة الحادث مثلما كان عليه في اللفّة الأولى.

وقال البريطاني: "كنت في ذات الموقع بالضبط، لكنّني تراجعت، وذلك هو التسابق".

وأضاف: "لكنّه لم يرد التراجع اليوم. علم ما سيحدث عند دخوله المنعطف الثاني. علم أنّه سيعبر على الحفف الجانبيّة. لكنّه واصل فعل ذلك".

وأكمل: "سنتحدّث إلى المراقبين ونرى. لكنّني لا أعلم ما الذي بوسعي قوله غير ذلك".

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت