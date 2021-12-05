تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون لا يفهم سبب كبح فيرشتابن "المفاجئ" عند المنعطف 27 ضمن حادثتهما في جدّة التالي / ماركو: ريد بُل "لا تُعامل" مثل مرسيدس من قبل حُكّام الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن "تجاوز الحدود" بحركاته في سباق السعوديّة

يعتقد لويس هاميلتون أنّ غريمه على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد ماكس فيرشتابن "تجاوز الحدود" خلال معركتهما المليئة بالحوادث على الفوز بسباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى، معترفًا بأنّه كان "من الصعب" الحفاظ على هدوئه.

هاميلتون: فيرشتابن "تجاوز الحدود" بحركاته في سباق السعوديّة

فاز هاميلتون بجائزة السعوديّة الكبرى الأولى بعد معركة حامية مع فيرشتابن على حلبة كورنيش جدّة، ما تركهما متعادلين على صعيد النقاط بالتوجّه إلى جولة أبوظبي الختاميّة.

ودفع فيرشتابن هاميلتون خارج المسار في مناسبتين أثناء تنافسهما على الصدارة عند المنعطف الأوّل، وهو ما دفع "فيا" لأمر سائق ريد بُل بإرجاع المركز مرّتين.

وأبطأ فيرشتابن سرعته قبل المنعطف الأخير في إحدى المناسبتين، واصطدم به هاميلتون من الخلف، ما تسبّب في ضررٍ على الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس.

وتلقى فيرشتابن في النهاية عقوبة 5 ثوانٍ لقاء واحدة من وقائع المنعطف الأوّل، كونه اعتُبر أنّه خرج عن المسار وكسب أفضليّة دائمة. وخسر الهولندي الصدارة في النهاية ليعبر خطّ النهاية بفارق 11 ثانية عن هاميلتون.

اقرأ أيضاً:

وقال هاميلتون بعد السباق: "بالنسبة لي فإنّ عليّ محاولة الحفاظ على هدوئي على الحلبة، وهو ما يكون صعبًا حقًا".

وأضاف: "تسابقت مع الكثير من السائقين طوال حياتي. واجهت الكثير من الطباع المختلفة على مدار 28 عامًا. وقلّة في القمّة تجاوزوا الحدود. لا يبدو أنّ القوانين تُطبّق، أو أنّه لا يُفكّر في القوانين".

وأردف: "كنت أحاول ترك حديثي على المسار اليوم، والإبقاء على السيارة بين الخطوط البيضاء والقيام بالأمر الصواب".

وعندما سُئل إن كان فيرشتابن من بين أولئك السائقين الذين تجاوزوا الحدود، أجاب هاميلتون: "لقد تجاوز الحدود بالتأكيد".

وأضاف: "تفاديت الحوادث في العديد من المناسبات معه. لا أمانع عادة. لأنّك تعيش لخوض معركة أخرى، وهو ما فعلته".

وكان فيرشتابن وهاميلتون قد تلامسا في العديد من المناسبات هذا الموسم بما فيها مونزا وسيلفرستون.

وقال هاميلتون مباشرة بعد السباق أنّه لم يفهم سبب إبطاء فيرشتابن لسرعته بشكلٍ مفاجئ عندما كان يُحاول إرجاع المركز له.

وقال البريطاني: "لم أتلقّ المعلومة، لذا لم أفهم ما كان يجري. بدأ بتخفيف سرعته فجأة، ومن ثمّ تحرّك قليلًا. كنت أتساءل إن كان بصدد لعب بعض التكتيكات الجنونيّة؟ لا أعلم".

وأكمل: "لكن بدأت الرسائل بالتواتر فجأة حالما كبح، ضغط على المكابح بقوّة، واصطدمت به من الخلف وكاد ذلك أن يُطيح بنا خارجًا معًا".

وواصل شرحه بالقول: "لا يُهمّ ذلك بالنسبة إليه في حال انسحبنا معًا. لكنّني أحتاج لإكمال السباق. سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث".

واختتم: "أشعر بأنّني مرتاح. أشعر كما لو أنّني في حلبة الملاكمة، وأنا جاهزٌ للقتال".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون لا يفهم سبب كبح فيرشتابن "المفاجئ" عند المنعطف 27 ضمن حادثتهما في جدّة
المقال السابق

هاميلتون لا يفهم سبب كبح فيرشتابن "المفاجئ" عند المنعطف 27 ضمن حادثتهما في جدّة
المقال التالي

ماركو: ريد بُل "لا تُعامل" مثل مرسيدس من قبل حُكّام الفورمولا واحد

ماركو: ريد بُل "لا تُعامل" مثل مرسيدس من قبل حُكّام الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف قدّمت جدّة سباقًا دراميًا حابسًا للأنفاس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف قدّمت جدّة سباقًا دراميًا حابسًا للأنفاس

جزء منفصل من الأرضية قضى على آمال أوكون بتحقيق منصة التتويج في جدّة
فورمولا 1 فورمولا 1

جزء منفصل من الأرضية قضى على آمال أوكون بتحقيق منصة التتويج في جدّة

هاميلتون: "سائق واحد فقط بيننا" لا يفهم قوانين التجاوزات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: "سائق واحد فقط بيننا" لا يفهم قوانين التجاوزات في الفورمولا واحد

ريد بُل: مبادلة ماسي لمراكز شبكة الانطلاق أشبه بعرضٍ في "السوق"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: مبادلة ماسي لمراكز شبكة الانطلاق أشبه بعرضٍ في "السوق"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.