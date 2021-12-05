هاميلتون: فيرشتابن "تجاوز الحدود" بحركاته في سباق السعوديّة

فاز هاميلتون بجائزة السعوديّة الكبرى الأولى بعد معركة حامية مع فيرشتابن على حلبة كورنيش جدّة، ما تركهما متعادلين على صعيد النقاط بالتوجّه إلى جولة أبوظبي الختاميّة.

ودفع فيرشتابن هاميلتون خارج المسار في مناسبتين أثناء تنافسهما على الصدارة عند المنعطف الأوّل، وهو ما دفع "فيا" لأمر سائق ريد بُل بإرجاع المركز مرّتين.

وأبطأ فيرشتابن سرعته قبل المنعطف الأخير في إحدى المناسبتين، واصطدم به هاميلتون من الخلف، ما تسبّب في ضررٍ على الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس.

وتلقى فيرشتابن في النهاية عقوبة 5 ثوانٍ لقاء واحدة من وقائع المنعطف الأوّل، كونه اعتُبر أنّه خرج عن المسار وكسب أفضليّة دائمة. وخسر الهولندي الصدارة في النهاية ليعبر خطّ النهاية بفارق 11 ثانية عن هاميلتون.

وقال هاميلتون بعد السباق: "بالنسبة لي فإنّ عليّ محاولة الحفاظ على هدوئي على الحلبة، وهو ما يكون صعبًا حقًا".

وأضاف: "تسابقت مع الكثير من السائقين طوال حياتي. واجهت الكثير من الطباع المختلفة على مدار 28 عامًا. وقلّة في القمّة تجاوزوا الحدود. لا يبدو أنّ القوانين تُطبّق، أو أنّه لا يُفكّر في القوانين".

وأردف: "كنت أحاول ترك حديثي على المسار اليوم، والإبقاء على السيارة بين الخطوط البيضاء والقيام بالأمر الصواب".

وعندما سُئل إن كان فيرشتابن من بين أولئك السائقين الذين تجاوزوا الحدود، أجاب هاميلتون: "لقد تجاوز الحدود بالتأكيد".

وأضاف: "تفاديت الحوادث في العديد من المناسبات معه. لا أمانع عادة. لأنّك تعيش لخوض معركة أخرى، وهو ما فعلته".

وكان فيرشتابن وهاميلتون قد تلامسا في العديد من المناسبات هذا الموسم بما فيها مونزا وسيلفرستون.

وقال هاميلتون مباشرة بعد السباق أنّه لم يفهم سبب إبطاء فيرشتابن لسرعته بشكلٍ مفاجئ عندما كان يُحاول إرجاع المركز له.

وقال البريطاني: "لم أتلقّ المعلومة، لذا لم أفهم ما كان يجري. بدأ بتخفيف سرعته فجأة، ومن ثمّ تحرّك قليلًا. كنت أتساءل إن كان بصدد لعب بعض التكتيكات الجنونيّة؟ لا أعلم".

وأكمل: "لكن بدأت الرسائل بالتواتر فجأة حالما كبح، ضغط على المكابح بقوّة، واصطدمت به من الخلف وكاد ذلك أن يُطيح بنا خارجًا معًا".

وواصل شرحه بالقول: "لا يُهمّ ذلك بالنسبة إليه في حال انسحبنا معًا. لكنّني أحتاج لإكمال السباق. سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث".

واختتم: "أشعر بأنّني مرتاح. أشعر كما لو أنّني في حلبة الملاكمة، وأنا جاهزٌ للقتال".