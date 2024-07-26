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هاميلتون: فيرستابن ما كان ليتخلى عن مركزه لزميله لو كان مكان نوريس في المجر

يعتقد لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأن لاندو نوريس قام بالأمر الصائب عبر التخلي عن مركزه لصالح زميله أوسكار بياستري في سباق المجر.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

طلبت مكلارين من لاندو نوريس خلال المراحل الأخيرة من سباق جائزة المجر الكبرى أن يمنح الصدارة والفوز إلى زميله أوسكار بياستري الذي كان في المقدمة قبل قرار الفريق الغريب باستدعاء البريطاني للتوقف قبله.

وقد أثار ذلك القرار الكثير من النقاشات داخل بادوك الفورمولا 1 حتى قُبيل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

من جهته، عقّب هاميلتون بطل العالم السباعي في هذا الشأن مُشيرًا إلى ثقته بأنه لو كان ماكس فيرستابن مكان نوريس، ما كان ليمنح المركز إلى زميله.

حيث قال: "لا أعلم مكان أي منهما (نوريس وبياستري) في ترتيب البطولة. كما أن لا دخل لي بقرار فريقهما".

وأضاف: "لكن وفي حال كان ماكس في ذلك الوضع، ما كان ليتخلى عن المركز لزميله. لكن بخلاف ذلك ليس لي رأي في المسألة".

وتابع: "إذا ما كنت أنا في نفس الموقف، كنت لأفعل ما يريده فريقي، بغض النظر عن صعوبته. إذ أن الأمر في النهاية لا يعتمد عليك فقط، بل يتمحور حول 2000 شخص أن تمثلهم وتعمل معهم وما قد يوصله ذلك من رسائل".

واختتم: "أعتقد بأن نوريس قام بالأمر الصائب في النهاية".

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