هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد

بعد هيمنته على سباق كندا المنصرم وتحقيق الفوز بفارق عشر ثوانٍ تقريباً، رفع فيرستابن رصيده من الانتصارات إلى 41 ليتعادل مع رقم إيرتون سينا، الذي يعتبره هاميلتون مثله الأعلى.

وبالمصادفة البحتة، فإن حلبة مونتريـال في 2017 شهدت كذلك معادلة هاميلتون لعدد أقطاب الانطلاق الأولى التي حققها سينا، والبالغ 65. حيث يمتلك البريطاني في جعبته الآن 103 قطب انطلاق أول وهو نفس عدد انتصاراته كذلك.

لكن هاميلتون، يرى بأن هذه الأرقام قد تُكسر نظراً "للعمل الرائع" الذي يقوم به فيرستابن حتى الآن ضمن "مسيرته المذهلة".

بالتالي يريد بطل العالم سبع مرات من فريقه مرسيدس، الإسراع في وتيرة اللحاق بفريق ريد بُل، للحفاظ على ألقابه.

فقال: "يقوم ماكس بعمل مذهل. وهو يمتلك مسيرة مهنية رائعة حتى الآن، وهو بالتأكيد سيحطم أرقام سينا".

وأكمل: "نحن نعمل على تجهيز السيارة بأفضل ما يمكننا كي نتمكن من إبطاء وتيرته (وتيرة تسجيله للأرقام)".

وأضاف: "ما زالت أمامه مسيرة مهنية طويلة وبالتأكيد بوسعه كسر رقمي. في نهاية المطاف، الأرقام وجدت لتُكسر. ولديه فريق رائع كذلك".

وتابع: "كما قلت، علينا العمل بجد لمحاولة إطالة الفترة التي يحتاجها لإتمام ذلك! آمل أن نحظى بسباقات متقاربة - فيما تبقى من مسيرتي".

من جهته، يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن الأداء الحالي الذي يقدمه فيرستابن يعكس "ظهوره كموهبة هائلة" وأنه قادر على أن يصبح أحد عظماء الفورمولا واحد.

فقال: "ما نشهده مع ماكس هو بزوغ نجم موهبة هائلة، ويمكننا الكلام عنه ضمن هذا المستوى الرائع الآن".

وأكمل: "معادلة رقم سينا… إنه ببساطة يواصل تقديم مستوى رفيع".

يشار إلى أن فيرستابن علّق على معادلة رقم سينا، بأنه لا يود التوقف عنده، بل يريد المواصلة للفوز بسباقات كثيرة.