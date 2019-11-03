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هاميلتون: فيراري فقدت أفضليّة طاقة محرّكها في أوستن

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هاميلتون: فيراري فقدت أفضليّة طاقة محرّكها في أوستن
03-11-2019

أشار لويس هاميلتون ومدير فريقه مرسيدس توتو وولف إلى أنّ فيراري فقدت أداءها على الخطوط المستقيمة في أوستن، لكنّهما حاولا عدم إرجاع ذلك إلى التوجيه التقنيّ الجديد المتعلّق بتدفّق الوقود الذي أصدرته "فيا" نهاية هذا الأسبوع.

مثّل التوجيه التقنيّ إجابة على استفسار تقدّمت به ريد بُل ريسينغ بخصوص ثغرة محتملة في قياس تدفّق الوقود. وكان يُهدف من ذلك الاستفسار اختبار نظريّة لسبب تأدية فيراري القويّة، وهي استراتيجيّة تتّبعها الفرق عادة عندما تكون مشكّكة في أداء منافساتها.

وأكّدت "فيا" أنّ أنظمة مشابهة لتلك التي اقترحتها ريد بُل ستكون غير قانونيّة.

في ذات الوقت تمكّن فالتيري بوتاس من تحقيق قطب الانطلاق الأوّل أمسٍ السبت للمرّة الأولى لفريقه مرسيدس منذ يوليو/تموز الماضي، وبدت فيراري كما لو أنّها لم تتمتّع بأفضليّة ضخمة على صعيد المكاسب الزمنيّة على الخطوط المستقيمة بالمقارنة مع غريمتَيها، لكن بالرغم من ذلك تصدّر سائقاها جميع جداول السرعات القصوى.

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وقال هاميلتون: "من المثير للاهتمام رؤية ما حدث هذا الأسبوع. من الواضح أنّني أعتقد بأنّهم خسروا بعض الطاقة اليوم. سيكون من المثير للاهتمام رؤية إن كان ذلك سيتواصل أو كيف سينعكس على السباق".

وأضاف: "لا يزالون أسرع منّا بشكلٍ عام على الخطوط المستقيمة. آمل أن تكون سيارتنا قويّة طوال مسافة السباق. كانت محاكاة الجمعة جيّدة، لكنّ اليوم كان صعبًا بعض الشيء. آمل أن نكون أفضل في السباق".

من جانبه رفض وولف الإشارة إلى أنّ التوجيه التقنيّ أدّى إلى تغيّر الأداء في التصفيات بين فيراري من جهة ومرسيدس وريد بُل من جهة أخرى.

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وقال النمساوي: "بالتأكيد كانت الفرق الثلاثة متقاربة كثيرًا على صعيد الأداء على الخطوط المستقيمة هنا في الولايات المتّحدة. لكنّني لن أقول انّ ذلك يعود إلى أيّة أحداث معيّنة".

وأضاف: "هناك حقيقة واحدة وهي أنّنا حقّقنا قطب الانطلاق الأوّل لنا منذ يوليو في هوكنهايم، وكنّا ضمن دائرة المنافسة بالفعل".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تحكيم "فيا"، أجاب: "أعتقد بأنّه موقفٌ قوي أن تُصدر فيا توجيهًا تقنيًا لتوضيح الوضع، كما استخدمت بعض العبارات الواضحة جدًا".

وأضاف: "لكن هذه العمليّة قياسيّة، حدثت سابقًا وهي جزء من دور الهيئة الحاكمة".

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