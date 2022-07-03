هاميلتون: فيراري "سريعةٌ جدًا" للتغلّب عليها في بريطانيا

استغلّ سائق مرسيدس تحديثات سيارته مرسيدس "دبليو13" ليُنافس فيراري على الفوز في سيلفرستون، وتمكّن من عبور خطّ النهاية ثالثًا مُحقّقًا منصّة تتويج جديدة.

لكن بالرغم من تواجده في المركز الثالث خلف شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن الفائز في النهاية قبل فترة سيارة الأمان الأخيرة، لم يكن هاميلتون قادرًا على استغلال الفرصة والضغط نحو المركز الأوّل.

عوضًا عن ذلك تقدّم ساينز على الصدارة ليُحرز فوزه الأوّل في الفورمولا واحد، بينما تراجع هاميلتون خلف سيرجيو بيريز الذي استغلّ أفضليّة السرعة القصوى لسيارة ريد بُل ليتقدّم من المركز الرابع إلى الثاني.

وبالرغم من أنّ هاميلتون تصدّر السباق عبر إطالة فترته الأولى على إطارات "ميديوم"، وهو ما كان ليسمح له بالضغط في المراحل الأخيرة لمحاولة تحقيق الفوز، قال هاميلتون لاحقًا أنّ منافسيه من فيراري تمتّعا بالأفضليّة في النهاية.

وقال حيال ذلك: "بذلت كلّ شيء اليوم. كنت أحاول اللحاق بثنائيّ فيراري، لكن تهانيّ لكارلوس. كانوا سريعين جدًا هذا اليوم".

وأكمل: "كنت ضمن المعركة مع بيريز في النهاية. إنّهم سريعون جدًا على الخطوط المستقيمة. لكنّني ممتنٌ جدًا لكلّ العمل الجاد الذي قام به كلّ الفريق لتجهيز هذه التحديثات هنا. حقّقنا خطوة للاقتراب أكثر منهم. علينا مواصلة الضغط".

وقال هاميلتون أنّه ضغط بأقصى ما لديه من أجل منافسة فيراري في النهاية، لكنّه يعتقد بأنّ أفضليّة ريد بُل على صعيد السرعة القصوى كانت السبب وراء خسارته في مواجهة بيريز.

وقال: "كنت ألاحق وألاحق، وكانت الوتيرة رائعة على مجموعتي الإطارات".

وأردف: "لكنّ الوضع كان صعبًا بعض الشيء في النهاية. حالما تتواجد ريد بُل خلفك، فإنّها سريعة جدًا على الخطوط المستقيمة. لذا أمامنا بعض التحسينات للسعي وراءها".

وأكمل: "منصّة التتويج هذه جائزة قيّمة لنا. أنا سعيدٌ لأنّ الجميع بخيرٍ بعد حادثة المنعطف الأوّل. سنواصل الضغط، وسنُحاول أن نُصبح أفضل نسخة ممكنة لنا".