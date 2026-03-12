هاميلتون: فيراري ستستخدم الجناح الدوّار في جائزة الصين الكبرى

كشف لويس هاميلتون أن فيراري ستمنح جناحها الخلفي الدوّار الذي أثار الكثير من الجدل ظهوره الأول في السباقات خلال جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 هذا الأسبوع.

وكان فريق الحصان الجامح قد كشف عن هذا التصميم خلال اختبارات الاستعداد لموسم 2026، وسرعان ما أصبح موضوع نقاش واسع بسبب الميزة الفريدة فيه، والمتمثلة في قدرة الشريحة العلوية للجناح على الدوران بزاوية 180 درجة.

وقد ظهر الجناح لأول مرة في اليوم قبل الأخير من التجارب في البحرين، وبينما لم يكن واضحًا ما إذا كان التصميم سيُستخدم بشكل دائم، فإنه سيظهر في شنغهاي بعد أسبوع من افتتاح الموسم في ملبورن.

وعندما سُئل عما إذا كان قد لاحظ أي مزايا أو تعلّم أي دروس من هذا التصميم، قال سائق فيراري هاميلتون: "لا أعتقد أن هناك شيئًا مميزًا، لقد أمضينا يومًا كاملًا تقريبًا في اختبار الجناح، لذلك أعتقد أننا فعلنا ما يلزم."

وأضاف: "لكننا حصلنا على كل التجارب التي احتجناها، وأنا ممتن جدًا للفريق لأن الموعد المفترض لإدخاله كان لاحقًا في الموسم، لكنهم عملوا بجد كبير لتطويره وجلبه إلى هنا".

وتابع: "بالنسبة لي من الرائع أن أرى الفريق يقاتل ويواصل الضغط والعمل بلا توقف في المصنع من أجل جلب التحديثات، لأن هذا هو جوهر المنافسة."

وأضاف: "أعتقد أنني في العام الماضي لم أتمكن من رؤية الإمكانات الكاملة للفريق في هذا الجانب لأننا كنا نركز على سيارة هذا العام. ولا أعلم إن كان له اسم رسمي. أحدهم قال إنه يُسمى ماكارينا، ولا أعلم لماذا."

وتظل المزايا التي يوفرها هذا الجناح موضع نقاش، إذ إن القوانين الجديدة الخاصة بالديناميكا الهوائية النشطة تختلف عن لوائح نظام تقليل السحب الصارمة التي كانت مطبقة سابقًا، وتمنح الفرق مرونة أكبر.

وسيكون التحدي الرئيسي بالنسبة لفيراري هو تحديد زاويتي الجناح اللتين توفران أكبر قدر من الارتكازيّة في المنعطفات، إلى جانب كيفية تقليل مقاومة الهواء قدر الإمكان.

وعندما سُئل مرة أخرى عن الفوائد المحتملة للجناح، لم يكن هاميلتون أكثر وضوحًا، إذ قال: "كلا، للأسف كان أداؤه مشابهًا. يمكنك رؤيته في المرآة، لذلك أتطلع لمعرفة ما الذي سيفعله هنا".

ويأتي ذلك في ظل بداية إيجابية لفيراري هذا الموسم، بعدما أنهى الفريق سباق ألبرت بارك في المركزين الثالث والرابع خلف ثنائية فريق مرسيدس، مع ظهور الفريقين متقدمين بوضوح على بقية المنافسين.

وكان العامل الحاسم في فوز مرسيدس هو هيمنته على التصفيات، ورغم أن فيراري بدت منافسة بقوة في مرحلة ما، فإن عدم دخولها إلى خطّ الحظائر خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية كلّفها فرصتها في المنافسة على الفوز.

ويرى هاميلتون أيضًا أن ما يمنح فريقه السابق أفضلية حاليًا هو الطريقة التي يدير بها طاقة البطارية ضمن قوانين 2026 الجديدة التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية.

وعندما سُئل عما يعتقد أنه سيكون العامل الأساسي للحاق بمرسيدس والمنافسة على لقب 2026، قال: "أعتقد أن الأمر يعتمد بشكل كبير على التطوير. وتيرة التطوير حاليًا سريعة جدًا لدى الجميع، لذلك سيكون من المثير رؤية من سيجلب التحديثات خلال السباقات المقبلة."

وأضاف: "لديهم أفضلية كبيرة. كما رأيتم في التصفيات كان الفارق نحو ثمانية أعشار الثانية تقريبًا في لفة التصفيات، وفي السباق كان الفارق بين أربعة وخمسة أعشار عندما كانوا في هواء نظيف، وهو فارق ضخم."

واختتم: "لذلك سيكون من المثير جدًا متابعة التطوير. سنحاول اللحاق بهم وأعتقد أننا قادرون على ذلك، لكن لا أعلم إن كان الأمر مضمونًا."