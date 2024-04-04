هاميلتون: فيتيل يُمثّل "خيارًا مدهشًا" كبديل لي في مرسيدس

خلال الشهرين اللذين تليا الإعلان عن مغادرة هاميلتون لمرسيدس بعد 12 موسمًا للالتحاق بفيراري العام المقبل، جاءت الفوضى التي تعصف بصفوف إدارة ريد بُل لتضع ماكس فيرشتابن وناشئ مرسيدس أندريا كيمي انتونيلي على رأس قائمة المرشّحين لخلافة البريطاني.

كما أنّ الإسباني فرناندو ألونسو المرشّح الآخر البارز لمجاورة جورج راسل العام المقبل اختار عدم التسرّع في الالتزام بمستقبله مع أستون مارتن، وذلك إلى جانب كارلوس ساينز الإبن المستبعد من فيراري.

وفي حين أنّ بعض الزخم تزايد في البداية حول إمكانيّة عودة فيتيل بطل العالم أربع مرّات من الاعتزال للتسابق لصالح مرسيدس، فإنّ تلك الشائعات خمدت سريعًا حينها، فإنّ اختباره لسيارة بورشه 963 لومان هايبركار مؤخّرًا إلى جانب إشارته إلى "الإغراء والاهتمام" بعودة إلى الفورمولا واحد أعاداه إلى تصدّر العناوين من جديد.

وقال غريمه طويل الأمد هاميلتون: "سأعشق رؤية سيباستيان يعود. أعتقد بأنّه سيكون خيارًا مدهشًا للفريق: سائقٌ ألماني، وبطلٌ للعالم عدّة مرّات، وهو شخصٌ يملك قيمة مدهشة، وسيُواصل دفع هذا الفريق إلى الأمام. سأعشق عودته".

وبحديثه عن قرار ابتعاد فيتيل لبضعة أعوام وإن كان قد يُفكّر بفعل الأمر ذاته، قال هاميلتون: "لم أفكّر مطلقًا في الابتعاد لعامٍ أو اثنين والعودة بعد ذلك. عندما سأغادر، فسيكون ذلك بشكلٍ نهائي".

وأكمل: "دائمًا ما ستفتقد هذه الأجواء. إنّه لشعورٌ مدهشٌ أن تعمل مع مجموعة من الناس بهدف الفوز بشيء ما وتحقيق إنجاز معيّن".

ثمّ تابع: "لن تحظَ مطلقًا بشعورٍ مماثلٍ من شيء آخر. لم أسأل أيّ سائقٍ آخر عمّا افتقده بعد الاعتزال، لكن يسعني تخيّل ذلك".

من جانبه سُئل راسل حول إمكانيّة عودة فيتيل، لكنّه حافظ عل موقفه بأنّه ينوي تقييم نفسه وفرض قيمته في مواجهة أيٍ من تختاره مرسيدس كزميلٍ جديد له.

وقال: "سيباستيان شخصٌ رائع. إنّه بطلٌ للعالم أربع مرّات، ويفتقد الجميع لشخصيّته في البطولة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه من المهمّ وجود أفضل 20 سائقًا في العالم في البطولة للتنافس على الانتصارات والبطولات".

واختتم: "سواءً كان زميلي بطلًا للعالم، أو ناشئًا، فإنّ ذلك لا يُغيّر طريقة عملي. سنرحّب بالجميع".