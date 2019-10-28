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هاميلتون: فيتيل خاطر "بحادثة كبيرة" خلال انطلاقة سباق المكسيك

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هاميلتون: فيتيل خاطر "بحادثة كبيرة" خلال انطلاقة سباق المكسيك
28-10-2019

كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه حُصِر من قبل سيباستيان فيتيل خلال انطلاقة سباق جائزة المكسيك الكبرى، حيث خاطر سائق فيراري بالتسبب "بحادثة كبيرة" في اللفة الأولى.

حُصر هاميلتون من قبل فيتيل بالتوجه إلى المنعطف الأول خلال بداية السباق، في خطوة وصفها "بالخطرة"، قبل أن يخسر لوهلة السيطرة على القسم الخلفي لسيارته على الحفف الجانبية ويخرج من المنعطف بينما حاول ماكس فيرشتابن تجاوزه من الجهة الداخلية.

تلك اللحظة كادت أن تتسبب بارتطام هاميلتون بفيتيل أمامه وبالرغم من أن البريطاني كبح وغيّر وجهته ليخرج مع فيرشتابن إلى المنطقة العشبية لتفادي الارتطام، نجح بطل العالم خمس مرات بالعودة من المركز الخامس ليفوز بالسباق.

وعندما قال هاميلتون خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق أن فيتيل قام بأفضل ما بوسعه لصدّه خلال الانطلاقة، كشف فيتيل أنه لم يره، من ثم ضحك وقال: "لكن لو رأيتك، نعم، لكنتُ حاولتُ".

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وبالحديث عن تفاصيل اللفة الأولى، قال هاميلتون: "في الحقيقة قدمتُ انطلاقة جيدة، ومن ثم اقتربت من شارل وسيباستيان كان يقترب ويقترب ويقترب، وكنت أفكر ’أنا على الخط الأبيض، ليس لدي مكان أذهب إليه’".

وأكمل: "واصل اقترابه، وكان علي تفادي الارتطام معه على المنطقة العشبية، وتفادي تلامس الإطارات كذلك، وإلا كان ذلك ليتسبب بحادثة كبيرة بالنسبة له".

وتابع: "من ثم حاصرتني عدة سيارات، كبحتُ في المنعطف الأول وفجأة بات ماكس إلى جانبي".

وأردف: "لو رأيتم سباقاتي الماضية، دائماً أترك الكثير من المساحة لماكس. من الذكاء القيام بذلك. لكن لم يكن هناك الكثير من المساحة لمنحها".

واسترسل: "من ثمّ كدتُ أن أُخرِج فيتيل. خسرت السيطرة على القسم الخلفي وخرجت إلى المنطقة العشبية… كانت حادثة وشيكة".

بالمقابل، ألقى هاميلتون بمزحة مفادها أن فيرشتابن اتجه نحو "كالطوربيد"، فقال: "في المرة الأولى، اعتقدتُ في مرحلة ما أنه ماكس سيصدمني كالطوربيد".

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أما توتو وولف مدير فريق مرسيدس فأثنى على تفادي هاميلتون لتلك الحادثة التي "كانت لتنهي سباقه" في اللفة الأولى.

حيث قال: "أعتقد أن ذلك وبوضوح عبارة عن مزيج من الموهبة، التعلم والخبرة".

وأكمل: "إنه رائع بالفعل. لقد أخرج نفسه خلال عدة مناسبات من مواقف كانت لتنهي سباقه".

وتابع: "في مونتريال مع سيباستيان عندما تفادى الاحتكاك بأعجوبة (بعد أن خرج فيتيل وعاد لينضم إلى المسار بطريقة حصرت هاميلتون باتجاه الحائط)".

واسترسل: "من ثم الاحتكاك هنا مع سيباستيان على المقطع المستقيم ومن ثم بعده بعدة ثوانٍ مجاورة ماكس في المنعطفين الثاني والثالث".

واستطرد: "يبدو أنه يمتلك قدرة رائعة على وضع السيارة في المكان الصحيح".

كما وصف وولف حركة فيتيل نحو هاميلتون على المقطع المستقيم خلال الانطلاقة "بالحركة الصعبة جداً"، لكنه قبل أن سائق فيراري لم يكن يعلم بوجود البريطاني هناك.

فقال مختتماً: "مثل هذه الأمور قد تنتهي بشكل سيء على مقطع مستقيمٍ وسرعات عالية جداً".

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