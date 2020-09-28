هاميلتون: "فيا" تغيّر القوانين من أجل "الإبقاء على إثارة السباقات"

أقرّ المراقبون خرق هاميلتون للقوانين عبر إكماله تدريبين على الانطلاقة خارج الأماكن المحددة، وهو ما يتنافى مع تعليمات مدير السباق مايكل ماسي التي أصدرها قبل السباق.

وقد حصل هاميلتون على عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما، ما أجبره على الانتظار لعشر ثوانٍ خلال توقفه الوحيد في السباق، ليخسر بذلك الصدارة.

وقد أكمل البريطاني السباق في المركز الثالث خلف زميله الفائز فالتيري بوتاس الذي حقق انتصاره الثاني لهذا الموسم.

وقال هاميلتون عقب السباق بأنّ المراقبين "يحاولون إيقافه"، واصفًا العقوبة "بالسخيفة". كما أنّه حصل في البداية على نقطتي عقوبة على رخصته الخاصة، قبل أن تتبدّل هذه العقوبة لاحقًا إلى غرامة مالية على مرسيدس.

وعند سؤاله إذا ما يشعر بأن القوانين تستهدفه، شرح هاميلتون بأنّها لا تستهدفه هو تحديدًا، ولكن من يهيمن على الفورمولا واحد فهو عرضة للقوانين من أجل كبح جماحه.

فقال: "لا أعتقد بالضرورة أن ذلك يستهدفني أنا. على الأرجح معظم الفرق، في أي وقت يكون فيه أحد الفرق في المقدمة، يقومون حينها بالكثير من التدقيق. كلّ شيء على سيارتنا يتمّ فحصه، وإعادة فحصه، وفحصه مرّة ثالثة".

وأضاف: "إنّهم يغيرون القوانين، مثل قوانين المحرك، والكثير الكثير من الأمور التي قد تقف عائقًا أمام الإبقاء على إثارة السباقات في اعتقادي. لا أعلم إذا ما كانت القوانين، فيما يتعلق بما حدث اليوم، مرتبطة بذلك بأي شكل، لكن ذلك هو الشعور الطبيعي في ظل ما يجري".

وتابع: "يبدو الوضع وكأننا نصارع بمشقّة، ولكن لا مشكلة في ذلك، فليس الأمر وكأنين لم أواجه المِحن من قبل. لذلك سنواصل المُضي قُدمًا وكذلك القتال لمحاولة القيام بعمل أفضل دومًا وأن نكون أبعد ما يكون عن المشاكل".

جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّ استبدال نقطتي عقوبة هاميلتون بغرامة 25 ألف يورو على مرسيدس، وذلك بعدما اتفق المراقبون على أنّ السائق قد تصرّف فقط وفق تعليمات فريقه.