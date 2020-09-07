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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: فوز غاسلي في مونزا "سيؤلم" ريد بُل

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هاميلتون: فوز غاسلي في مونزا "سيؤلم" ريد بُل

يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن فوز بيير غاسلي سائق ألفا تاوري "سيؤلم" فريق ريد بُل، وذلك بعد أن نقلت العلامة النمساوية السائق الفرنسي من فريقها الأساسي إلى الرديف.

أحرز غاسلي فوزاً مفاجئاً على حلبة مونزا يوم الأحد في سباقٍ شهد رفع العلم الأحمر وعقوبةً لحامل اللقب البريطانيّ هاميلتون، دفعته من الصدارة إلى آخر الترتيب.

ونجح سائق ألفا تاوري باقتناص الفوز وبفارق 0.4 ثانية فقط أمام كارلوس ساينز سائق مكلارين حيث صدّ هجماته حتى النهاية.

ويأتي هذا الفوز كأفضل إنجازات غاسلي حتى الآن في مسيرته المهنية، وعلى الأخص منذ أن أعادته العلامة النمساوية من صفوف فريق ريد بُل الأساسي إلى ألفا تاوري.

وأحرز غاسلي أول منصة تتويج له مع تورو روسو خلال سباق البرازيل العام الماضي قبل أن تعاد تسمية الفريق إلى ألفا تاوري، كما أنه يتأخر بفارق خمس نقاط فقط خلف بديله في ريد بُل، أليكسندر ألبون، ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وسارع بطل العالم ستّ مرات إلى تهنئة غاسلي بفوزه بعد السباق، حيث أثنى على أداء السائق اليافع.

فقال: "بيير شخص لطيف للغاية، وأعتقد أنه يمتلك الكثير من الموهبة".

وأكمل: "لا أعتقد أنه تمت معاملته بعدلٍ من قبل ريد بُل بعد أن قامت بترقيته إلى الفريق الأساسي (ومن ثم أعادته إلى الفريق الرديف لاحقاً)، وأعتقد أنه ليس من السهل على السائق التعامل مع هكذا وضع، لذا أنا أتعاطف مع ما مرّ به".

وتابع: "أن تعمل على بناء هذه الثقة ضمن فريق ليس سريعاً على الدوام، وأن تعود بأداءٍ قوي للغاية، كما فعلَ خلال هذا الموسم".

وأردف: "من ثم أحرز الفوز، أعتقد أن ذلك ليس بالمهمة السهلة. لقد أثار إعجابي بالفعل".

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ويأمل هاميلتون أن تساهم نتيجة غاسلي بتوفير المزيد من الفرص له في الفورمولا واحد، لكنه يرى أن الوضع بات مؤلماً الآن لريد بُل التي فشلت بتسجيل النقاط في مونزا.

فقال: "لقد قام بعمل رائع، وهو يستحق النجاح. آمل أن يعزز ذلك من فرصه المستقبلية".

وتابع: "كذلك، لقد تفوق على الفريق الذي نُقل منه (ريد بُل). وذلك سيؤلمهم بكل تأكيد".

وكان ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل قد انسحب  من السباق بعد فترة قصيرة من إعادة الانطلاقة بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، بينما أنهى ألبون بالمركز 15.

ويأتي فوز غاسلي ليصبح المرة الثانية التي تحرز فيها ألفا تاوري/تورو روسو المركز الأول في مونزا، بعد أن حقق سيباستيان فيتيل الفوز مع تورو روسو في 2008، لتتعادل مع عدد انتصارات ريد بُل على الحلبة الإيطالية.

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