ما خطوة لويس هاميلتون التالية بعد اعتزاله الفورمولا واحد؟

حسم هاميلتون اللقب السادس في مسيرته في الفئة الملكة نهاية الأسبوع الماضي، والخامس له مع فريق مرسيدس المصنعي الذي انضمّ إلى صفوفه في 2013.

مع ذلك، فقد عمل الفهد الأسمر مع الصانع الألماني لكامل مسيرته في الفورمولا واحد، حيث خاض أولى مواسمه في البطولة مع مكلارين التي كانت تتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2007.

وينتهي عقد هاميلتون الحالي مع مرسيدس مع انقضاء موسم 2020، إلّا أنّه ألمح بشكل قوي إلى بقائه في البطولة لما بعد ذلك الموسم من أجل خوض غمار موسم 2021 بقوانينه الجديدة.

"لا شيء مُحدد في الوقت الحالي، لكنّني أستمتع بكلّ تأكيد بما أقوم به الآن، إذ لا أرى سببًا للتوقّف كوني أحبّ عملي" قال هاميلتون.

وأضاف: "عندما يكون هنالك تحدٍّ، وتغيير كلّي كبير في القوانين، فذلك اختبار كبير لي كسائق لأستخدم مهاراتي والأمور التي تعلّمتها على مدار الأعوام الماضية من أجل المساهمة في توجيه الفريق إلى السكّة الصحيحة لتطوير أسرع سيارة والمحافظة على ثبات الأداء".

وتابع: "لا أرى نفسي تحديدًا في فريق آخر، إذ أحبّ التواجد ضمن صفوف مرسيدس وكوني جزء من تلك العلامة وذلك التاريخ. فكرة البقاء مع مرسيدس - والتي تواجدتُ ضمن صفوفها منذ كان عمري 13 عامًا، حتّى خارج الفورمولا واحد - وربما المشاركة على نحوٍ كبير داخل دايملر جذّابة للغاية بالنسبة لي. لذا سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل".

في المقابل تجعل العلاقات طويلة الأمد التي تجمعه بمرسيدس هاميلتون أكثر السائقين نجاحًا في تاريخ الصانع الألماني مع 83 انتصارًا، أكثر بـ 60 انتصارًا من السائق التالي في القائمة (نيكو روزبرغ).

كما يملك البريطاني كذلك انتصارت أكثر مع ذات صانع المحرّكات من أيّ سائق آخر في تاريخ البطولة، حيث تجاوز رقم مايكل شوماخر القياسي السابق مع فيراري.

وتعني انتصارات شوماخر الـ 72 مع فيراري أنّ هاميلتون يتأخّر بعشرة انتصارات فقط في قائمة أكثر مرّات فوز مع ذات الفريق، لكن وإذا ما كان بوسع هاميلتون مواصلة سلسلة تأدياته في المواسم الستّة الماضية، فإنّه في طريقه بكلّ تأكيد لتجاوز البارون الأحمر بحلول نهاية 2020.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مواصلة هاميلتون لجوانب ارتباطاته مع مرسيدس بعد اعتزاله السباقات، قال توتو وولف مدير الفريق: "تواجد لويس مع مرسيدس طوال حياته، إذ حظينا سويًا بسبعة أعوام قوية للغاية، وليس فقط على المستوى الاحترافي ولكن كذلك على صعيد نوعية العلاقة التي بنيناها سويًا".

وأكمل: "يتخطّى ذلك فريق السباقات، ليشمل قلب الشركة الأم دايملر ومجلس إدارتها. مرسيدس علامة عظيمة ولويس هاميلتون أسس نفسه كعلامة كبيرة كذلك، إذ لا أرى أيّ سبب يمنع أن نكون أولويته الأساسية طالما كنّا قادرين على منحه سيارة جيّدة".

واختتم: "كما أنّني متأكّد أنّه ما يزال يملك بضعة أعوامٍ جيّدة في مسيرته، ومن ثمّ سنرى الفرص التي ستبرز. إذ أنّنا سنكون متحمّسين للغاية حيال أمر كهذا".