هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

توقف سباق باكو في أذربيجان عقب الحادث الذي تعرّض له ماكس فيرشتابن حيث اصطفت السيارات من جديد على شبكة الانطلاق كي تنطلق مع تبقي لفتَين على النهاية. وقد حاول لويس هاميلتون الانقضاض على الصدارة بيد أنّ مكابح سيارته لم تعمل بالشكل المطلوب ما أدّى إلى خروجه عن المسار وإنهائه للسباق في المركز 15.

وفي حديثه على اللاسلكي مع فريقه بعد السباق، تساءَل البريطاني عمّا إذا كان قد ارتكتب خطأً من خلال تشغيل "الزرّ السحري"، قائلاً "هل أبقيت الزرّ السحريّ قيد العمل؟ بإمكاني أن أقسم بأنني أطفأته".

والجدير ذكره هو أنّ السهام الفضية تستخدم "الزرّ السحريّ" من أجل مساعدة السائقَين على تسخين الإطارات والمكابح بشكلٍ أفضل أثناء لفات التحمية وفترة خروج سيارة الأمان من الحلبة. ويتمّ إطفاء الزرّ عند بدء السباق.

ولكن يعتقد هاميلتون بأنه قام بتشغيله عن طريق الخطأ ما أدّى إلى إغلاق مكابح سيارته وخروجه عن المسار حيث قال "لستُ متأكّدًا تمامًا ممّا حدث، ولكني ضغطت على أحد المفاتيح والذي تسبب في عمل المكابح الأمامية فقط".

وأضاف "هناك زرّ يُساعدنا على الحفاظ على حرارة المكابح الأمامية إذ يبدو بأنني قمت بتشغيل الزرّ عن طريق الخطأ مع انطلاقة السباق. واجهت غلقًا في المكابح ولم أتمكّن من الانعطاف".

من جهته، أوضح مدير الفريق توتو وولف بأنّ هاميلتون قام عن طريق الخطأ بتشغيل الزرّ السحريّ حيث لم يكن على درايةٍ بذلك لحين ضغطه على الفرامل.

"لدينا نفس الإجراءات" قال وولف، ثم تابع "لقد ضغط على الزرّ وتغيّر توازن المكابح ومن الواضح بأنّ السيارة لم تتوقف".