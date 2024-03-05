هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"
يقول لويس هاميلتون إن فريقه مرسيدس فورمولا واحد الآن في "عملية بناء"، بعد أن تبيّن أن الطراز الجديد W15 هو منصة أفضل للبداية منها.
لويس هاميلتون، مرسيدس
سام بولكسهام/ صور لات
واجه الفريق سباقًا صعبًا في البحرين، مع مشاكل غير متوقعة في درجة حرارة وحدة الطاقة أصابت كلتا السيارتين من المراحل الأولى.
وتراجع جورج راسل من المركز الثاني في البداية لينهي السباق في المركز الخامس، بينما تقدم هاميلتون إلى المركز السابع من التاسع على خط الانطلاق، بعد أن تجاوز فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري.
وأبلغ بطل العالم سبع مرات عن مشاكل في مدخرة الطاقة مبكرًا من عمر السباق، وعانى أيضًا من درجات حرارة المكابح وكسر في مقعده.
وعلى الرغم من هذه المشاكل، ووصف السباق بأنه "متوسط للغاية"، لكنه كان في مزاج إيجابي بعد السباق بالنظر إلى إمكانيات السيارة.
حيث قال هاميلتون حول سباقه: "أشعر بالرضا - لا أشعر بالإحباط".
وأكمل: "لكن ما أشعر به هو أننا في الموسمين الماضيين، واجهنا كل هذه المشاكل. وقضينا عدة سباقات نحاول حل هذه المشاكل، مثل محاولة معرفة ماهية هذه المشاكل، بدلاً من ذلك، لدينا الآن منصة يمكننا البدء في إضافة أمور إليها".
وتابع: "لذا الآن نحن ضمن عملية بناء من هنا، وأعتقد أننا فريق رائع في القيام بهذه المهمة".
بالمقابل، كان هاميلتون قد تعرض لمجموعة من المشاكل خلال السباق، فقد خسر الأفضلية أمام منافسيه في المراحل الأولى.
حيث أجاب عندما سُئل حول مشاكله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لفترة بدا وكأن مدخرة الطاقة كانت ميتة، فعلى الخطوط المستقيمة كنت أفقد الطاقة طوال الوقت".
وأكمل: "لذلك خسرت الكثير من الأفضلية لصالح سيارتي مكلارين. كنت أعوض ذلك في بعض اللفات، واستغرق ذلك حوالي 10 لفات، وخسرت الكثير من الثواني من خلال ذلك".
وأردف: "بعد ذلك، كنت أحاول حقًا اللحاق بالركب، بمجرد أن تم ذلك. عانيت قليلاً من ارتفاع حرارة المكابح. وبشكل عام، كان الأداء متوسطًا".
وبالنسبة لمشاكل درجة حرارة المكابح قال: "لم نكن نعرف كيف ستكون الأمور اليوم، لكن بالتأكيد كانت أسوأ مما خططنا له".
لكن يوم الجمعة، أشار هاميلتون أنه يمتلك سيارة يمكنه المنافسة بها، على عكس الموسمين الماضيين.
وعندما سُئل إذا كان قد وجد دليلاً على ذلك، على الرغم من مشاكل البحرين، قال: "ما زال الحكم مبكرًا جدًا. لم تكن الإعدادات مثالية اليوم".
وأردف: "نحن قريبون جدًا من مكلارين. ولكن، لو تأهلت بشكل أفضل، كنت سأكمل السباق بسهولة في المركز الخامس رغم المشاكل. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، ربما لم أكن بعيدًا جدًا عن فيراري. ولكننا لا زلنا ثالث أسرع الفرق".
Watch: F1 2024 Bahrain GP Review – Red Bull is "In a Different Galaxy"
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
مرسيدس "لن تنساق" وراء وتيرة التجارب الحرة المفاجئة في البحرين
مرسيدس "لن تنساق" وراء وتيرة التجارب الحرة المفاجئة في البحرين مرسيدس "لن تنساق" وراء وتيرة التجارب الحرة المفاجئة في البحرين
راسل يتكلم حول المشكلة الرئيسية لسيارة مرسيدس 2024
راسل يتكلم حول المشكلة الرئيسية لسيارة مرسيدس 2024 راسل يتكلم حول المشكلة الرئيسية لسيارة مرسيدس 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
وولف يكشف مقدار خسارة مرسيدس بسبب مشكلة المحرك في سباق البحرين الافتتاحي
وولف يكشف مقدار خسارة مرسيدس بسبب مشكلة المحرك في سباق البحرين الافتتاحي وولف يكشف مقدار خسارة مرسيدس بسبب مشكلة المحرك في سباق البحرين الافتتاحي
لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"
لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء" لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين
فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين
هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"
هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء" هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments