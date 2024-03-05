هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"

واجه الفريق سباقًا صعبًا في البحرين، مع مشاكل غير متوقعة في درجة حرارة وحدة الطاقة أصابت كلتا السيارتين من المراحل الأولى.

وتراجع جورج راسل من المركز الثاني في البداية لينهي السباق في المركز الخامس، بينما تقدم هاميلتون إلى المركز السابع من التاسع على خط الانطلاق، بعد أن تجاوز فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري.

وأبلغ بطل العالم سبع مرات عن مشاكل في مدخرة الطاقة مبكرًا من عمر السباق، وعانى أيضًا من درجات حرارة المكابح وكسر في مقعده.

وعلى الرغم من هذه المشاكل، ووصف السباق بأنه "متوسط للغاية"، لكنه كان في مزاج إيجابي بعد السباق بالنظر إلى إمكانيات السيارة.

حيث قال هاميلتون حول سباقه: "أشعر بالرضا - لا أشعر بالإحباط".

وأكمل: "لكن ما أشعر به هو أننا في الموسمين الماضيين، واجهنا كل هذه المشاكل. وقضينا عدة سباقات نحاول حل هذه المشاكل، مثل محاولة معرفة ماهية هذه المشاكل، بدلاً من ذلك، لدينا الآن منصة يمكننا البدء في إضافة أمور إليها".

وتابع: "لذا الآن نحن ضمن عملية بناء من هنا، وأعتقد أننا فريق رائع في القيام بهذه المهمة".

بالمقابل، كان هاميلتون قد تعرض لمجموعة من المشاكل خلال السباق، فقد خسر الأفضلية أمام منافسيه في المراحل الأولى.

حيث أجاب عندما سُئل حول مشاكله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لفترة بدا وكأن مدخرة الطاقة كانت ميتة، فعلى الخطوط المستقيمة كنت أفقد الطاقة طوال الوقت".

وأكمل: "لذلك خسرت الكثير من الأفضلية لصالح سيارتي مكلارين. كنت أعوض ذلك في بعض اللفات، واستغرق ذلك حوالي 10 لفات، وخسرت الكثير من الثواني من خلال ذلك".

وأردف: "بعد ذلك، كنت أحاول حقًا اللحاق بالركب، بمجرد أن تم ذلك. عانيت قليلاً من ارتفاع حرارة المكابح. وبشكل عام، كان الأداء متوسطًا".

وبالنسبة لمشاكل درجة حرارة المكابح قال: "لم نكن نعرف كيف ستكون الأمور اليوم، لكن بالتأكيد كانت أسوأ مما خططنا له".

لكن يوم الجمعة، أشار هاميلتون أنه يمتلك سيارة يمكنه المنافسة بها، على عكس الموسمين الماضيين.

وعندما سُئل إذا كان قد وجد دليلاً على ذلك، على الرغم من مشاكل البحرين، قال: "ما زال الحكم مبكرًا جدًا. لم تكن الإعدادات مثالية اليوم".

وأردف: "نحن قريبون جدًا من مكلارين. ولكن، لو تأهلت بشكل أفضل، كنت سأكمل السباق بسهولة في المركز الخامس رغم المشاكل. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، ربما لم أكن بعيدًا جدًا عن فيراري. ولكننا لا زلنا ثالث أسرع الفرق".