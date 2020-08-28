هاميلتون: فريق ريد بُل يتقدّم علينا مع نهاية تجارب بلجيكا

على الرغم من أنّ بطل العالم السُداسي أنهى التجارب الحرّة الأولى في المركز الثاني وراء زميله بالفريق فالتيري بوتاس، إلّا أنه تراجع للثالث في التجارب الثانية وراء ماكس فيرشتابن ودانيال ريكاردو.

وبدا البريطاني مقتنعًا بأنّ فريق ريد بُل يحتلّ المقدمة في الوقت الحالي، إذ يتعيّن على فريقه معالجة بعض الأمور من أجل العودة إلى صدارة الترتيب.

"المعركة متقاربة للغاية بيننا" قال هاميلتون، مضيفًا "أعتقد بأنّ فريق ريد بُل أسرع قليلاً في الوقت الحالي. حتى أنني أعتقد بأنّ ريسينغ بوينت في مستوانا. ومن ثم لدينا دانيال ريكاردو القريب جدًا أيضاً".

وأكمل "وهذا يجعل المنافسة مثيرة. لدينا بعض العمل الذي يجب القيام به، وهذا أمرٌ مؤكّد من أجل إيجاد الشعور المثالي داخل السيارة. ولكنه ليس سيئًا على الإطلاق".

ويرى هاميلتون بأنّ مستويات المنافسة ستكون متقاربة مع خوض الفريق المزيد من الجوائز الكبرى، إذ لن يتمتع فريقه بأفضلية بداية الموسم بعد الآن.

وقال "نحن في الجولة السابعة من البطولة إذ نرى تقاربًا بين الفرق مع التطوّر الحاصل في الفورمولا واحد. وهذا ما يظهر جليًا هذا الأسبوع حيث يبدو بأننا قريبون جدًا من الجميع. ولكن علينا فهم السبب – هل لأنّ هذه الفرق أحرزت خطوة نحو الأمام أم لأننا تراجعنا؟ أو أنّ المسألة متعلقة بالحلبة ومستويات الارتكازية؟ من يدري؟ سنعمل على ذلك. ولكني متحمسٌ لخوض سباقٍ مثيرة. هذا أمرٌ مؤكّد".