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هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس

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هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس

عبّر لويس هاميتلون عن شعوره "بالفخر" لمواصلة توتو وولف دوره كمدير لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد للأعوام الثلاثة المُقبلة، واصفًا إيّاه "بالشخصية القيادية الرائعة".

أعلنت مرسيدس يوم أمس الجمعة أنّ وولف سيبقى في دوره كمدير ورئيس تنفيذي لفريق الفورمولا واحد حتى نهاية 2024 على الأقل، وذلك بعدما زاد كذلك من حصته في أسهم الفريق.

هذا وقد قام عملاق الكمياويات البريطاني "إنيوس" بشراء ثُلث أسهم الفريق، ما يجعل الشركة مالكًا متساويًا إلى جانب وولف ودايملر الشركة الأم لمرسيدس.

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وقد وضع ذلك الإعلان حدًا للتكهّنات حول مستقبل وولف مع مرسيدس، حيث كان قد سبق وتحدث عن مدى الإنهاك الذي واجهه بعد إدارته للفريق منذ 2013.

وبذلك يظل هاميلتون عضو الفريق الأبرز الوحيد الذي لم يحسم مستقبله بعد مع مرسيدس، لكنّ بطل العالم سبع مرات يتّجه لتجديد عقده مع السهام الفضية قريبًا.

وعند سؤاله عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقده مع مرسيدس، قال هاميلتون "بأنّنا لم نبدأ المحادثات بعد"، لكنّه يخطط لبدء ذلك مع وولف "خلال الأيام المُقبلة".

كما استغل هاميلتون ذلك لإبداء سعادته بالتزام وولف مع مرسيدس خلال الأعوام المقبلة، وعبّر كذلك عن سروره بتعزيز "إنيوس" راعية الفريق في 2020 لحصة أسهمها.

فقال: "على الجانب الأهم، أنا فخور جدًا وممتن برؤية توتو يواصل مسيرته مع الفريق".

وأضاف: "إنّه شخصية قيادية هامة داخل الفريق، وما كان النجاح الذي حققناه ليكون ممكنًا من دونه. أعتقد بأنّ الفريق سيكون بوضع أفضل مع تلك الاستمرارية، ومن الرائع رؤية ذلك الالتزام من مرسيدس".

وتابع: "من الرائع كذلك تلك الإضافة المتمثلة في إنيوس التي أتت هذا العام وشاركتنا ذلك النجاح، حيث سيكونون جزءًا من هذا الفريق ويساعدون في عملية استقرار الفريق بالمُضي قُدمًا".

وأكمل: "سيتطلب الأمر دفعة كبيرة من قِبَلنا كي نرفع سقف طموحات تلك المنظمة، كوننا في اعتقادي قمنا بعمل رائع للغاية خلال الأعوام الماضية. لكنني أرى بأنّ الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، والمستقبل يبدو مشرقًا لهذا الفريق".

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جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّ تكريم هاميلتون كبطل عالم في الفورمولا واحد للمرة السابعة خلال حفل جوائز "فيا" مساء الأمس، بعد موسم شهد معادلة البريطاني لرقم الأسطورة مايكل شوماخر من حيث عدد الألقاب.

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