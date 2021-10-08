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هاميلتون فخورٌ بإنجازاته مع مرسيدس وغير نادمٍ على عدم الانضمام إلى فيراري

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّه فخورٌ فقط بما حقّقه رفقة مرسيدس في الفورمولا واحد، وذلك بالرغم من اهتمام فيراري بالتعاقد معه منذ وقت طويل.

هاميلتون فخورٌ بإنجازاته مع مرسيدس وغير نادمٍ على عدم الانضمام إلى فيراري

أكّد ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي الحالي للفورمولا واحد والذي كان مدير فريق فيراري سابقًا، أنّ الحصان الجامح دائمًا ما فكّر في التعاقد مع بطل العالم سبع مرّات وذلك ضمن حوارٍ أجراه في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع.

وإلى جانب بروز تلك الفكرة خلال حقبة دومينيكالي، أفادت الكثير من التقارير في 2019 بأنّ هاميلتون التقى مع جون إلكان رئيس فيراري للتباحث في إمكانيّة دخول الطرفين في شراكة.

وفي حين أنّ فكرة تسابق هاميلتون لصالح فيراري أثارت اهتمام المشجّعين حيال ما كان يُمكن للطرفين تحقيقه، قال البريطاني بأنّه لا يُفكّر في ذلك كثيرًا.

عوضًا عن ذلك فقد أوضح عدم ندمه على أيّ شيء، مُؤكّدًا إعجابه بحقيقة أنّ مرسيدس علامة تتمتّع بوفاء كبير تجاه سائقيها.

وبحديثه عن اهتمام فيراري، قال هاميلتون: "كان ذلك جزءًا من نهاية كلّ عقد. عليك العمل ورؤية الخيارات التي لديك".

وأضاف: "أنا فخورٌ بالموقع الذي أنا فيه وما فعلته مع مرسيدس. دائمًا ما قلت بأنّ فكرة الانضمام إلى فيراري لم تكن مطروحة لفترة طويلة، كونك عندما تكون مع مرسيدس فأنت مع عائلة إلى الأبد".

وأكمل: "لو نظرنا إلى جميع السائقين التاريخيين الذين قادوا لمرسيدس، فإنّه بقوا معها حتّى بلغوا التسعين. ذلك أمرٌ لا تراه مع أيّ فريقٍ آخر أو علامة أخرى".

وأردف: "أنا فخورٌ جدًا بذلك. فضلًا عن ذلك فقد حقّقنا أكثر ممّا حقّقه الجميع. يعود ذلك إلى عمل الفريق الرائع، والوفاء ولا أعتبر ذلك أمرًا مسلّمًا به".

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ويرى دومينيكالي أنّ فكرة انضمام هاميلتون إلى فيراري ستكون مبنيّة على لحظة فارقة. فعندما سُئل من قبل قناة "سكاي سبورتس" إن كانت فيراري قد فكّرت بالتعاقد مع هاميلتون، أجاب دومينيكالي: "أجل لأكون صادقًا. تباحثنا في ذلك بالفعل".

وأكمل: "هناك لحظات فارقة في الحياة، هناك فيلم أذكره: الأبواب المنزلقة. هناك لحظات قد تصعد فيها المصعد ويبقى عالقًا في الطابق الأرضي".

وأضاف: "كان ذلك الوضع الذي عاشه هاميلتون في تلك المرحلة من حياته، لكنّني أعتقد بأنّه لا يُمكن لومه على خياره، على الأقلّ لأنّه حظي بمسيرة رائعة".

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