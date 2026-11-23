فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون: فارق السرعة القصوى لفيراري كان "قاسيًا للغاية" في جائزة لاس فيغاس الكبرى

أُصيب هاميلتون بالصدمة من افتقار سيارة اس.اف-26 إلى السرعة على الخطوط المستقيمة الطويلة في حلبة الشوارع بولاية نيفادا.

بنجامين فنيل

منشور: 23-11-2026

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يقول سائق فيراري في الفورمولا 1 لويس هاميلتون إن عجز سيارة اس.اف-26 على صعيد السرعة القصوى ظهر بصورة "قاسية للغاية"، بل تجاوز ما كان يتوقعه.

وخرج هاميلتون وشارل لوكلير من القسم الثاني للتصفيات، قبل أن ينهيا السباق في المركزين السابع والعاشر على التوالي، بعدما أُهدرت إمكاناتهما بسبب عقوبتين زمنيتين مدة كل منهما 10 ثوانٍ، إحداهما فُرضت على لوكلير نتيجة اصطدامه بزميله، وهو ما زاد الأمور تعقيدًا.

وكان إيقاع فيراري الفعلي أفضل مما ظهر خلال التصفيات، إذ بقيت السيارتان على بُعد أقل من خمس ثوانٍ من متصدر السباق خلال معظم مراحله، لكن هاميلتون شعر بأن افتقار الفريق إلى السرعة على المستقيمات كلّفه الكثير، مع عودة سباقات "اليويو" إلى الفورمولا 1.

وقال البريطاني: "كنا نعلم أن لدينا فارقًا في الإيقاع على المستقيمات، لكننا لم نتوقع أن يكون الأمر قاسيًا إلى هذا الحد هنا، مع هذه الخطوط المستقيمة الطويلة".

وأضاف: "كان من المهم دائمًا التأكد من البقاء خلف السيارة التي أمامك، ومحاولة التقدم مع الحرص باستمرار على الاستفادة من الهواء الانسيابي. وإلا فستصبح هدفًا سهلًا للمنافسين من حولك".

وأكمل: "قوة مرسيدس وريد بُل على المستقيمات مثيرة للإعجاب. مثيرة للإعجاب حقًا. كان محركي يعمل عند حدوده القصوى، ولم تكن هناك أي قوة إضافية يمكن استخراجها منه. كنت أضغط على الزر بأقصى ما أستطيع لتنفيذ التجاوزات".

وبلغت السرعة القصوى التي سجلها هاميلتون خلال السباق 316.7 كلم/س، أي أقل بشكل لافت بمقدار 13.4 كلم/س من السرعة القصوى التي سجلها لوكلير، والبالغة 330.1 كلم/س، في حين بلغت السرعة القصوى لسيارتي مرسيدس وريد بُل الأفضل 320.6 كلم/س و314.3 كلم/س على التوالي.

وأضاف سائق فيراري: "لقد قاتلت بأقصى ما أستطيع وقدمت كل ما لديّ من أجل حصد تلك النقاط اليوم. واجهتنا التحديات باستمرار، لكنني واصلت التركيز ومواصلة العمل".

ثم علّق على العقوبة التي فُرضت عليه بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية.

وقال: "كانت عقوبة العشر ثوانٍ جنونية وقاسية للغاية. كنت أتفادى الاصطدام بسيارة مكلارين. كان بإمكانهم ببساطة أن يطلبوا مني إعادة المركز. إن فرض عقوبة التوقف والانطلاق لمدة 10 ثوانٍ أمر لا يُصدق".

وأكمل: "لكنني عدت إلى المنافسة، وتمكنت من استعادة موقعي فيها، وكنت أرى ماكس أمامي".

ويعكس ذلك مدى جودة إيقاع فيراري، لكن مدير الفريق فريد فاسور واجه صعوبة في استخلاص أي جوانب إيجابية بعد اصطدام سائقيه مجددًا.

وقال الفرنسي بلهجة حازمة: "لا أريد القول إن الإيقاع كان جيدًا أو أي شيء من هذا القبيل، لأن ذلك بالنسبة إليّ أمر هامشي اليوم. من المؤكد أنني شعرت بإيجابية عندما عدنا إلى المنافسة وتجاوزنا مكلارين وما إلى ذلك. لكن بصراحة، هذا ليس الموضوع المطروح أمامي اليوم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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