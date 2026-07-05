هاميلتون غير واثق من قدرته على هزيمة أنتونيللي في جائزة بريطانيا الكبرى

سينطلق سائق فيراري من المركز الثالث على شبكة الانطلاق في سباق الأحد على حلبة سيلفرستون، خلف زميله شارل لوكلير وصاحب قطب الانطلاق الأول ومتصدر البطولة أنتونيللي، الذي حقق خامس قطب انطلاق أول له هذا الموسم.

وجاء ذلك في اليوم نفسه الذي تجاوز فيه أنتونيللي هاميلتون، صاحب قطب الانطلاق الأول للسباق القصير، ليحقق الفوز، في سباق شهد عودة سباقات "اليويو" بسبب الطبيعة التي تتطلب إدارة كبيرة للطاقة على حلبة سيلفرستون.

لكن هاميلتون يشك في امتلاك فيراري للسرعة الكافية لمجاراة مرسيدس في سباق الأحد، لا سيما أن لفة أنتونيللي التي منحته قطب الانطلاق الأول كانت أسرع بفارق 0.265 ثانية من زمن هاميلتون الذي حقق به قطب انطلاق السباق القصير.

وقال هاميلتون يوم السبت، عندما سُئل عما إذا كان قادرًا على تحقيق فوزه العاشر القياسي في جائزة بريطانيا الكبرى: "لم نتمكن من ذلك هذا الصباح، لذلك لا أعتقد أن شيئًا سيتغير".

وأضاف: "لقد كان أسرع بكثير اليوم مما كنت عليه أمس. لذلك لم يتغير شيء بين هذا الصباح، ولن يتغير شيء بين اليوم والغد".

وأكمل: "سنبذل قصارى جهدنا للبقاء خلفهم، لكن في النهاية، إذا حصل على انطلاقة نظيفة، فسوف يبتعد".

ورغم أن هاميلتون يرى أنه استخرج أقصى ما يمكن من سيارته في التصفيات، فإنه لم يكن راضيًا تمامًا عن الاكتفاء بالمركز الثالث، بعدما تفوق عليه لوكلير للأسبوع الثاني تواليًا.

ويمثل ذلك تحولًا إيجابيًا بالنسبة إلى أصيل موناكو، الذي عاش فترة صعبة خلال سباقات كندا وموناكو وبرشلونة، حيث عانى من تراجع الأداء، وتعرض لحادث على أرضه، قبل أن يخرج عن المسار في القسم الثالث من التصفيات في برشلونة.

وقال لوكلير بعد التصفيات: "أنا سعيد. لقد مررت بعدة سباقات صعبة لم يكن فيها الإحساس بالسيارة كما ينبغي، وكنت أواجه صعوبة في جمع كل شيء معًا".

وأضاف: "وفي أيام الأحد، واجهتنا أمور حالت أحيانًا دون تسجيل النقاط. لذا فإن استعادة الشعور الجيد بالسيارة جاءت بعد عمل كبير خلف الكواليس لاستعادة ذلك الإحساس".

وأكمل: "لكن أعتقد أن اليوم هو المرة الأولى التي أشعر فيها بأن ذلك الإحساس عاد، وهذا أمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، أعرف جيدًا حجم المعاناة التي واجهتها مؤخرًا من أجل تحقيق الثبات في الأداء. لذلك فهذه مجرد بداية، لكنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح."

وأوضح لوكلير أن تحسن مستواه جاء نتيجة تغييرات أجراها خلف الكواليس، لكنه شدد على أن الأمر لا يزال في بدايته، وأن أمامه الكثير من العمل لتحسين موقفه في البطولة.

وأضاف لوكلير، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة بفارق 49 نقطة خلف هاميلتون: "كان أمامي خياران في الفترة الأخيرة. إما أن أغيّر أسلوب قيادتي بالكامل وأحاول تقليد ما يفعله لويس، لأنه من الواضح أن ذلك ينجح معه. أو أواصل العمل بالطريقة التي أعرفها، وأحاول إيجاد حل يجعل السيارة تناسب أسلوب قيادتي بشكل أفضل".

ثمّ تابع: "اخترت الحلّ الثاني، وهو التمسك بما أعرف أنه نجح معي في الماضي، ومحاولة إيجاد الحلول من خلال السيارة وكل الأدوات المتاحة لي داخلها".

واختتم بالقول: "وهذا بالضبط ما فعلته، وقد نجح الأمر بالفعل. لكنني أريد التأكيد مرة أخرى على أنها مجرد حصة تصفيات واحدة. تركيزي الآن هو الحفاظ على هذا المستوى ومواصلة التطور. كما قلت، إنها مجرد خطوة أولى، وهذا لا يعني أن موسمي سيتغير بالكامل من الآن فصاعدًا".