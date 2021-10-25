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هاميلتون غير واثق مما كان بوسع مرسيدس فعله لهزيمة ريد بُل في أوستن

من قبل:
, محرر

قال لويس هاميلتون أنه غير واثق مما كان بوسع فريقه مرسيدس فعله بشكل مختلف في سباق أوستن على حلبة الأمريكيتين، لهزيمة ريد بُل.

هاميلتون غير واثق مما كان بوسع مرسيدس فعله لهزيمة ريد بُل في أوستن

انتزع هاميلتون الصدارة من خصمه ماكس فيرشتابن في المنعطف الأول خلال اللفة الافتتاحية لسباق أوستن، لكن ريد بُل اتبعت استراتيجية مختلفة أدخلت فيرشتابن على إثرها إلى منصة الصيانة أبكر من البريطاني.

وحاولت مرسيدس إطالة فترة بقاء هاميلتون الثانية ضمن سعيها لإيجاد فارق كافٍ يضمن له استعادة الزمن الذي خسره.

وكان سائق مرسيدس يتأخر خلف فيرشتابن بفارق ثماني ثوانٍ بعد التوقف الثاني، حيث استعمل إطاراته الأجدد من أجل تعويض ذلك، حيث كان أسرع من خصمه بفارق ثانية تقريباً في اللفة الواحدة، حيث انخفض في المراحل الأخيرة إلى أقل من ثانيتين.

لكن هاميلتون لم يستطع الاقتراب بالشكل الكافي لإكمال التجاوز، حيث نجح فيرشتابن بالردّ عليه والحفاظ على الفارق قريباً من الثانية الواحدة، ليجتاز خط النهاية أولاً ويحرز الفوز في أوستن.

وتعني هذه النتيجة أنّ الفارق بين الخصمين في ترتيب بطولة العالم وصل إلى 12 نقطة لصالح الهولنديّ مع بقاء خمسة سباقات فقط حتى نهاية الموسم.

حيث قال هاميلتون: "لقد كان سباقاً ممتعاً. قدمنا انطلاقة جيدة، وبدت المعركة متقاربة للغاية على إطارات ’ميديوم’. لكن من الواضح أنهم توقفوا في وقت أبكر منا بكثير، وبعدها حاولتُ تعويض الفارق".

وأردف: "كنت آمل أن يمنحنا ذلك فرصة للمنافسة لاحقاً، لكنني أعتقد أن المركز على المسار كان العامل الأهم".

ويشعر هاميلتون أن ريد بُل كانت "أسرع على جميع أنواع الإطارات"، مشيراً إلى أن هذه الأفضلية كانت واضحة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

فقال: "لا أدري حقاً ما الذي كان بوسعنا القيام به بشكل مختلف. سأجلس وأتكلم مع الفريق بعد السباق. لكنني أعتقد أن الفريق قام بعمل رائع اليوم، وهذا واقع الحال".

وأكمل: "سنتجه إلى حلبتين على الأقل تناسبان ريد بُل بشكل كبير، لذا ينتظرنا عمل كثير".

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من جهته، لا يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه كان بالإمكان إدخال هاميلتون إلى منصة الصيانة في وقت أبكر كما فعلت ريد بُل، لكنه يشعر أن الإطارات القاسية كانت كافية لتحقيق الفوز.

فقال: "أعتقد أنه كان بوسعنا الفوز بالسباق، لأننا كنا في الصدارة وكنا نمتلك وتيرة قوية جداً على إطارات ’هارد’".

وتابع: "بطريقة ما، نحن بحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة للجولة، لنرى أين أخطأنا في الحكم، وأين سار كل شيء بشكل خاطئ وكيف يمكننا تحسين عملنا؟".

واختتم: "ستكون هناك الكثير من النقاشات الإيجابية حيال ما يمكننا تعمله من هذه الجولة".

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