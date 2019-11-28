هاميلتون "غير نادم" على الخطأ في استراتيجية جائزة البرازيل الكبرى

عندما خرجت سيارة الأمان في المراحل الختامية من سباق إنترلاغوس، منح الفريق هاميلتون خيار الدخول إلى منصة الصيانة لوضع إطارات جديدة.

بعد السباق، وصف جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس، قرار السماح للبريطاني باتخاذ القرار بنفسه ومن دون اطلاعه "على معلومات كاملة ودقيقة"، بالخاطئ "وخطأ الهواة".

بينما كشف هاميلتون أنه تكلم مع فريقه حيال المسألة، مشيراً إلى استخلاص الدروس المناسبة مما حصل.

فقال: "ليست بالمسألة عالية الأهمية بالنسبة لنا. لا أعتقد أنها كانت لتحصل لو أننا كنا ضمن صراع على لقب البطولة".

وأكمل: "كنا نجرب عدة أمور، ونحاول اتباع مقاربات تحمل مخاطرة أكبر. لم ينجح الأمر. لكن ما حصل مفيد لنا، كي نحصل على هذه التجربة والخبرة".

وتابع: "ربما تعلمنا أكثر من تلك الجولة بالمقارنة مع الجولات السابقة التي كانت سهلة نسبياً بالنسبة لنا. لقد تكلمنا بصراحة حيال ذلك".

واسترسل: "بالنسبة لي شخصياً، اتخذتُ القرار في نهاية المطاف بالدخول إلى المنصة. تمّ منحي الخيار، لكن المعلومات التي حصلت عليها كانت خاطئة بشكل طفيف. حصلت بعض الأمور الأخرى، مثل بقاء سيارة الأمان لفترة أطول، وأمور مثل هذه".

واستطرد: "لست نادماً على القرار الذي اتخذناه، لأننا تعلمنا الكثير مما حصل، وهذا سنستفيد منه في الجولة الحالية (أبوظبي) والموسم المقبل".

بالمقابل، أكد هاميلتون على إصراره على العودة بقوة في أبوظبي.

فقال: "بالتأكيد لم تكن جولة البرازيل رائعة بالنسبة لنا. لكنني أعتقد أنه من المهم للغاية تمييز الأمور الجيدة في عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من التركيز فقط على السلبيات".

وأكمل: "لا أريد تكرار جولة أخرى مثلها، لذا سأضغط الآن وسنواصل الضغط لأقصى حد إلى الأمام".

من جهته، سيتراجع فالتيري بوتاس زميل هاميلتون إلى آخر الترتيب في سباق جائزة أبوظبي الكبرى وذلك بعد مشكلة صادفها في البرازيل كانت تعني استبدال مكونات في وحدة طاقة سيارته.

حيث قال الفنلندي: "من الواضح أنه لو كنا ننافس على اللقب، فإن الانطلاق من آخر الترتيب سيكون أكثر إيلاماً".

وأضاف: "كل شيء محسوم، لذا أنا أتقبل هذا. أعلم المقاربة التي سنتبعها يوم الأحد وسأحاول الاستفادة بأقصى ما بوسعي. أنا واثق أنه مازال بوسعنا تقديم أداء جيد".

واختتم: "أنا مستعد للتحدي، على الأقل سأحظى بالمزيد من التمرين على التجاوزات!".