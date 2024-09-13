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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

هاميلتون غير محبط لعدم إمكانية العمل مع نيوي

نفى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي والذي سينتقل إلى فيراري في 2025، إحباطه من عدم وجود فرصة للعمل مع آدريان نيوي، وذلك بعد اختيار عبقري التصميم الانضمام إلى أستون مارتن بدلاً من فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

عبّر هاميلتون ونيوي سابقاً عن رغبتهما العمل معاً.

ورغم أن هذه الفرصة لم تسنح، لكن بطل العالم سبع مرات، أكد أنه غير محبط من ذلك.

وحين سُئِل على هامش جائزة أذربيجان الكبرى إن كان محبطاً لعدم إمكانية العمل مع نيوي لأنه لن ينضم إلى فيراري، أجاب هاميلتون: "كلا بصراحة".

وأكمل: "رغم أنني صرحت سابقاً بأنه سيكون من الشرف لي العمل مع نيوي، إلا أن الفخر يملؤني بالعمل مع فريق فاز بالبطولتين من دون آدريان، على سبيل المثال".

وأضاف: "أعتقد أن أي فريق سيكون مسروراً بضمّه، لكنه في نهاية المطاف اختار الأفضل له".

واختتم: "لم يغيّر ذلك أي شيء بالنسبة لي، ولن يغير أهدافي أو تركيزي على خطوتي المقبلة".

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