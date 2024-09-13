هاميلتون غير محبط لعدم إمكانية العمل مع نيوي

عبّر هاميلتون ونيوي سابقاً عن رغبتهما العمل معاً.

ورغم أن هذه الفرصة لم تسنح، لكن بطل العالم سبع مرات، أكد أنه غير محبط من ذلك.

وحين سُئِل على هامش جائزة أذربيجان الكبرى إن كان محبطاً لعدم إمكانية العمل مع نيوي لأنه لن ينضم إلى فيراري، أجاب هاميلتون: "كلا بصراحة".

وأكمل: "رغم أنني صرحت سابقاً بأنه سيكون من الشرف لي العمل مع نيوي، إلا أن الفخر يملؤني بالعمل مع فريق فاز بالبطولتين من دون آدريان، على سبيل المثال".

وأضاف: "أعتقد أن أي فريق سيكون مسروراً بضمّه، لكنه في نهاية المطاف اختار الأفضل له".

واختتم: "لم يغيّر ذلك أي شيء بالنسبة لي، ولن يغير أهدافي أو تركيزي على خطوتي المقبلة".