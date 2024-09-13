هاميلتون غير محبط لعدم إمكانية العمل مع نيوي
نفى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي والذي سينتقل إلى فيراري في 2025، إحباطه من عدم وجود فرصة للعمل مع آدريان نيوي، وذلك بعد اختيار عبقري التصميم الانضمام إلى أستون مارتن بدلاً من فيراري.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
عبّر هاميلتون ونيوي سابقاً عن رغبتهما العمل معاً.
ورغم أن هذه الفرصة لم تسنح، لكن بطل العالم سبع مرات، أكد أنه غير محبط من ذلك.
وحين سُئِل على هامش جائزة أذربيجان الكبرى إن كان محبطاً لعدم إمكانية العمل مع نيوي لأنه لن ينضم إلى فيراري، أجاب هاميلتون: "كلا بصراحة".
وأكمل: "رغم أنني صرحت سابقاً بأنه سيكون من الشرف لي العمل مع نيوي، إلا أن الفخر يملؤني بالعمل مع فريق فاز بالبطولتين من دون آدريان، على سبيل المثال".
وأضاف: "أعتقد أن أي فريق سيكون مسروراً بضمّه، لكنه في نهاية المطاف اختار الأفضل له".
واختتم: "لم يغيّر ذلك أي شيء بالنسبة لي، ولن يغير أهدافي أو تركيزي على خطوتي المقبلة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
مرسيدس تستهدف العودة للأداء القوي في باكو
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
لوكلير: الفريق هو المهم وليس نيوي
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
بيريز يشعر بالتفاؤل مع سيارة ريد بُل "الأكثر تماسكًا" في تجارب باكو
راسل عانى من مشاكل في محرّك مرسيدس في تجارب باكو
نوريس: وتيرة مكلارين متأخّرة في باكو
هورنر: أستون اختارت الاحتفال بالتوقيع مع نيوي "بشكل مبكر"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات